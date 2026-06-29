غدا الثلاثاء 30 جوان آخر أجل للترشح لجائزة "أبو القاسم الشابي للأدب العربي"

يمثل يوم غد الثلاثاء 30 جوان آخر أجل للترشح لجائزة "أبو القاسم الشابي للأدب العربي في دورتها الثانية والثلاثين (دورة 2026) المخصّصة للقصّة القصيرة العربيّة.ووفق بلاغ يحمل توقيع رئيس اللجنة المنصف الوهايبي، يشترط أن يكون الكتاب المرشّح تأليفًا باللغة العربية الفصحى، وأن يكون منشورا مطبوعا صادرا عن دار نشر، في طبعته الأولى في الفترة ما بين 1 جانفي 2024 و30 جوان 2026 .ويتعين على كل راغب في المشاركة في هذه الجائزة التي يمنحها البنك التونسي، أن يقدّم عمله في سبع نسخ ورقيّة ونسخة إلكترونيّة PDF أو WORDمرفوقة وجوبا بطلب ترشّحه وإمضائه معرّفا به، أو مرفقا بنسخة من بطاقة الهويّة أو من جواز السفر، مع نبذة من سيرته الأدبيّة.ويجب ألا يكون العمل المرشّح، قد أحرز به صاحبه أيّة جائزة في السابق. مع ضرورة أن التنصيص على العنوان البريدي والعنوان الإلكتروني، للمؤلف وكل وسائل الاتصال به.ويتعين على المرشحين إرسال مؤلفاتهم بالبريد إلى العنوان التالي : جائزة أبو القاسم الشابي دورة 2026: القصّة القصيرة، البنك التونسي 02 نهج تركيا تونس 1001 الجمهوريّة التونسيّة وعلى عنتوان البريد الإلكتروني التالي :prix.chebbi@bt.com.tnوجدير بالذكر أنه إلى جانب هذه الجائزة، وعلى غرار الدورات الفارطة، تمنح لجنة التنظيم جائزة خاصّة تقديريّة، وتُسند إلى شخصيّة ثقافيّة، عن جلّ أعمالها وتقترحها لجنة الجائزة.