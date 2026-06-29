رئيس الجمهورية يلتقي سفير المجر بتونس بمناسبة انتهاء مهامه

كل الأخبار...
16:21 - الأربعاء 1 جويلية 2026: إلزامية امتثال بقية الشركات لتركيز أجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان
16:18 - ر.م.ع ديوان الحبوب تؤكد انسيابية موسم تجميع الحبوب بالجهة بفضل الانطلاق المبكر في عمليات إجلاء الصابة
15:53 - باحث في الهندسة الطاقية: تخزين الطاقة والوقود المستديم ركيزتان لنجاح الانتقال الطاقي في تونس
الاثنين 29 جوان 2026 | 14 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:14
12:30
05:03
03:11
الرطــوبة:
% 38
35°
32°
الــرياح:
4.67 كم/س
25°
تونس
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
35°-25
35°-26
36°-25
35°-25
33°-25
- Avoirs en devises 25361,3
- (29/06)
- Jours d'importation 103
- 1 € = 3,37301 DT
- (29/06)
- 1 $ = 2,95911 DT
- Solde Compte du Trésor (26/06) 1156,6 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (26/06) 29339 MDT
زوّارنا يتصفون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 17 022) الجامعة التونسية تنهي التعاقد مع
( 16 616) الإذن بإطلاق سراح حاتم الشعبوني من
( 15 583) إيداع أستاذ وطالب وتلميذين السجن ف
( 15 290) الثلاثاء 16 جوان 2026، هو مفتتح شه
( 14 498) سلوى الشرفي تثير الجدل بتدوينة تضم
( 12 844) ناصر البدوي " أنيس بوجلبان في طري
( 12 812) بدر الدين القمودي يهاجم ذاكر لهيذب
( 10 931) 25 عاما سجنا لسهام بن سدرين في قض
( 10 488) واشنطن تكشف سبب استبعاد "أول حكم ص
( 9 919) كاس تونس لكرة القدم - حمزة رفيعة ي
( 9 643) تنفيذ بطاقة ايداع بالسجن صادرة في
( 9 593) الاحتفاظ بالناشط السياسي منذر قفرا
( 9 491) جاء يطبّها... عماها: انتقادات لتصر
( 9 479) الصحفي بموقع "نواة" شاكر جهمي: مص
( 9 443) ملتقى ستوكهولم - مروى بوزياني تفو
( 9 372) صفحة "نسور قرطاج" تكشف كواليس أز
( 8 997) القنوات الناقلة وموعد مباراة الجزا
( 8 958) صدور الاحكام فيما يعرف بقضية الجها
( 8 887) قرار قضائي في حق خالد الكريشي سل
( 8 713) كأس العالم 2026 (تونس - السويد 1-5
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332058