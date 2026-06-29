رئيس الجمهورية يلتقي سفير المجر بتونس بمناسبة انتهاء مهامه

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التقى رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد ظهر اليوم الاثنين بقصر قرطاج، سفير المجر بتونس "لايوش ميل" الذي أدّى زيارة توديع إلى رئيس الدّولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

