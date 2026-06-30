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سليانة: تواصل حملات التلقيح ضد داء الكلب بمعتمدية الروحية

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Bookmark article    Publié le Mardi 30 Juin 2026 - 19:07 قراءة: 1 د, 27 ث
      
تواصل المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سليانة، حملات التلقيح ضد داء الكلب بمعتمدية الروحية، وذلك في إطار حملة تلقيح مكثفة ومشتركة بين ولايات سليانة والكاف والقصرين على اثر اكتشاف بؤرة في حدود ولاية سليانة وتحديدا بمعتمدية جدليان من ولاية القصرين، وفق رئيس دائرة الإنتاج الحيواني عبد الرزاق الماجري.
وبين الماجري في تصريح اليوم الثلاثاء لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ الحملة انطلقت منذ يوم الجمعة المنقضي وشملت أياما تحسيسية بالولايات الثلاث، لافتا إلى أنه تم اكتشاف البؤرة اثر وفاة طفلة تبلغ من العمر 11 سنة بمعتمدية جدليان تعرضت لعضة كلب سائب.
وكشف الماجري أن المصالح البيطرية بولايات سليانة والكاف والقصرين، قامت تم منذ بداية الحملة إلى غاية أمس الاثنين بتلقيح أكثر من 5 ألاف كلب وقط من بينها ما يقارب ألف كلب بجهة سليانة.

ودعا بالمناسبة كافة المواطنين إلى الانخراط في إنجاح هذه الحملات والمساهمة في تلقيح كلابهم، مضيفا أنه في حال التعرض إلى خدش أو عض من قبل حيوان يجب غسل المكان بالصابون لمدة 15 دقيقة والتوجه إلى أقرب وحدة صحية، ويتم مراقبة الحيوان من قبل مصالح البيطرية وفي حال نفوقه يتم أخذ عينات وتحليلها في معهد باستور.
كما افاد ذات المصدر بأنه تم منذ جانفي المنقضي بولاية سليانة، رصد 05 حالات ايجابية توزعت الى 4 حالات بالروحية (2 كلاب سائبة وحمار وعجل) وحالة خامسة ببوعرادة (كلب سائب)، لافتا إلى انه تم تسجيل نقص في عدد الحالات الايجابية مقارنة بالسنة الفارطة.
وأشار الماجري إلى أن مخطط مقاومة داء الكلب تتدخل فيه ثلاث وزارات وهي وزارة الفلاحة والموارد المائية (التلقيح و التحسيس) ووزارة الصحة (الإحاطة بالمصابين) ووزارة الداخلية (تدخل البلديات في نظافة المحيط والتحكم في عدد الكلاب السائبة).

وذكر أنه سيتم يوم غد الأربعاء تنظيم يوم تحسيسي وحملة تلقيح ضد داء الكلب بمنطقة الحبابسة من معتمدية الروحية، داعيا المتساكنين إلى الإقبال عليها خاصة وان التلقيح مجاني
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