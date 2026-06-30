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وزارة الشؤون الاجتماعية تفتح باب التسجيل للمشاركة في المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية

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Bookmark article    Publié le Mardi 30 Juin 2026 - 18:51 قراءة: 1 د, 34 ث
      
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في "المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية"، الذي ينتظم بتونس خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 جويلية 2026،داعية الراغبين في الحضور إلى زيارة الموقع الرسمي للوزارة ومنصاتها الرقمية للاطلاع على مزيد من التفاصيل.

وويشارك في المؤتمر نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الإقليميين والدوليين في مجالات الحماية الاجتماعية وأنظمة التقاعد والاستثمار.


ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في سياق التحديات المتزايدة التي تواجه أنظمة التقاعد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي اعتمدت على مدى العقود الماضية بشكل شبه كامل على أنظمة "الدفع حسب الاستحقاق" ذات المنافع المحددة، غير أن هذه الأنظمة باتت تواجه ضغوطا متصاعدة نتيجة التحولات الديمغرافية المتسارعة والتغيرات الاقتصادية والأزمات العالمية المتلاحقة.


ويهدف المؤتمر إلى فتح نقاش معمق حول مستقبل أنظمة التقاعد في العالم العربي وسبل تعزيز استدامتها وقدرتها على التكيّف، من خلال تطوير نماذج إصلاحية مبتكرة وتنويع أدوات الادخار التقاعدي خارج الأطر التقليدية، بما يضمن تحقيق توازن أفضل بين الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية.

كما ستتناول أشغال المؤتمر عددا من المحاور الأساسية، من أبرزها تقييم الإصلاحات الجارية في أنظمة التقاعد بالمنطقة واستعراض التجارب والمبادرات القائمة، إلى جانب بحث سبل التحول الرقمي في إدارة صناديق التقاعد عبر توظيف التقنيات الحديثة بما يساهم في تحسين اتخاذ القرار ورفع الكفاءة وتعزيز العائدات.

وسيناقش المشاركون أيضا تطوير استراتيجيات استثمارية أكثر مرونة واستشرافا قادرة على تعزيز صلابة المحافظ المالية في ظل التقلبات الاقتصادية، إضافة إلى موضوع إدارة الأصول والالتزامات من خلال تحقيق التوازن بينها بما يضمن تحسين العوائد مع التحكم في المخاطر.

كما سيتم التطرق إلى سبل توسيع التغطية الاجتماعية عبر الابتكار في أنظمة الادخار التقاعدي وإدخال برامج جديدة، وتطوير أنظمة التقاعد الخاصة، بما يشمل كذلك فئات العمالة الوافدة والمهاجرين، في إطار رؤية شاملة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

ويُعد هذا المؤتمر منصة إقليمية مهمة لتبادل الخبرات والرؤى بين مختلف الفاعلين في قطاع التقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث يجمع مسؤولين حكوميين ومديري صناديق التقاعد وخبراء اكتواريين ومختصين في الحماية الاجتماعية والاستثمار وإدارة المخاطر، إلى جانب ممثلين عن النقابات والمنظمات ذات الصلة.
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18:51 - وزارة الشؤون الاجتماعية تفتح باب التسجيل للمشاركة في المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
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