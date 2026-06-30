باراغواي تقصي ألمانيا بركلات الترجيح وتصعد إلى ثمن نهائي مونديال 2026

فجر منتخبمفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاح بنظيرهبركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين على ملعبضمن منافسات دور الـ32 منودخل المنتخبان اللقاء بطموح حجز بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي، ونجح منتخب باراغواي في إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف سجلهفي الدقيقة، مستغلا عرضية متقنة إثر مجهود فردي منوفي الشوط الثاني، عاد المنتخب الألماني في النتيجة بعدما أدركالتعادل برأسية في الدقيقة، لتستمر المباراة سجالا بين المنتخبين حتى نهاية الوقت الأصلي.ولم يتمكن أي من الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت له خلال الشوطين الإضافيين، ليحتكم الطرفان إلىالتي ابتسمت لمنتخب باراغواي بنتيجةوبهذا الانتصار، يحجز منتخب باراغواي مقعده في، حيث سيواجه الفائز من المواجهة المرتقبة بين