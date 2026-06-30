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باراغواي تقصي ألمانيا بركلات الترجيح وتصعد إلى ثمن نهائي مونديال 2026

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Bookmark article    Publié le Mardi 30 Juin 2026 - 01:31 قراءة: 0 د, 55 ث
      
فجر منتخب باراغواي مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاح بنظيره الألماني بركلات الترجيح 4-3، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين على ملعب بوسطن ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026.

ودخل المنتخبان اللقاء بطموح حجز بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي، ونجح منتخب باراغواي في إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف سجله خوليو إنسيسو في الدقيقة 41، مستغلا عرضية متقنة إثر مجهود فردي من ميغيل ألميرون.


وفي الشوط الثاني، عاد المنتخب الألماني في النتيجة بعدما أدرك كاي هافرتز التعادل برأسية في الدقيقة 54، لتستمر المباراة سجالا بين المنتخبين حتى نهاية الوقت الأصلي.


ولم يتمكن أي من الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت له خلال الشوطين الإضافيين، ليحتكم الطرفان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب باراغواي بنتيجة 4-3.

وبهذا الانتصار، يحجز منتخب باراغواي مقعده في ثمن نهائي كأس العالم 2026، حيث سيواجه الفائز من المواجهة المرتقبة بين فرنسا والسويد.
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