عبد المجيد القوبنطيني يرد على تصريحات عصام جمعة: "يصفي حساباته الخاصة مع المنتخب"

أثارت التصريحات الأخيرة للاعب الدولي التونسي السابق، التي تحدث فيها عن محاولته رفقة المدافع السابقإغراء لاعبين من منتخببمبلغلكل منهما خلال المباراة الأخيرة من تصفيات، ردود فعل واسعة في الأوساط الرياضية التونسية.وفي هذا السياق، وجه المدرب واللاعب الدولي السابقانتقادات لاذعة لعصام جمعة، معتبرا أن تصريحاته تأتي في إطار "تصفية حسابات شخصية" مع المنتخب الوطني.وقال القوبنطيني إن عصام جمعة "لديه حسابات قديمة مع المنتخب"، مضيفا أن ابتعاده عن محيط المنتخب بعد نهاية مسيرته الرياضية دفعه إلى الإدلاء بمثل هذه التصريحات.وأكد أن المنتخب الوطني هو من منح عصام جمعة شهرته وقيمته الرياضية، قائلا: "المنتخب هو الذي صنع اسمه، ولذلك كان من الأجدر به الدفاع عن صورته بدل الخروج للحديث بهذه الطريقة".وأضاف أن مثل هذه التصريحات تسيء إلى صورة الكرة التونسية أمام الرأي العام العربي والدولي، مشيرا إلى أنه لم يسبق أن سمع لاعبين من منتخبات أخرى، على غرار المغرب، يتحدثون علنا عن مثل هذه الوقائع داخل منتخباتهم.وتابع: "كان من الأفضل أن يعبر عن حزنه على وضع المنتخب، وأن يؤكد انتماءه له، فهذا كان سيزيد من احترام الجماهير له".وكشف القوبنطيني أنه كان وراء انتقال عصام جمعة إلىفي بداية مسيرته، مؤكدا أن اللاعب كان آنذاك غير معروف على نطاق واسع، قبل أن يصنع لنفسه اسما بفضل اجتهاده وتألقه.وقال: "عمل واجتهد وأصبح الهداف التاريخي للمنتخب، وهذا يحسب له، لكن عندما يدلي اليوم بمثل هذه التصريحات، فإنه يسيء إلى صورته وإلى صورة المنتخب التونسي".وكان عصام جمعة قد صرح، خلال بث مباشر عبر منصة، بأنه حاول رفقة كريم حقي إغراء مدافعين من منتخب الموزمبيق بالتساهل في المباراة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2010، مقابللكل لاعب، وهو ما أثار جدلا واسعا وردود فعل متباينة في الساحة الرياضية التونسية.