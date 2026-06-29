وزارة الشباب والرياضة تقرّر تعيين رضا الجدي مديرا فنيا وطنيا لدى الجامعة التونسية لكرة القدم

أصدرت الاثنين 29 جوان، وزارة الشباب والرياضة، بلاغا، أعلنت من خلاله تعيين رضا الجدي مديرًا فنيًا وطنيًا لدى جامعة التونسية لكرة القدم.تجدر الاشارة الي ان رضا الجدي مدرب كرة قدم ومحلل رياضي جاء تعيينه بناء على توصيات اللجنة الاستشارية المكلفة بمتابعة الجوانب الفنية في المجال الرياضي وفق نص البيان.