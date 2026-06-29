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20:27 - وزارة الشباب والرياضة تقرّر تعيين رضا الجدي مديرا فنيا وطنيا لدى الجامعة التونسية لكرة القدم
20:08 - نابل: بلدية المعمورة تنجز مشروعا نموذجيّا للطّاقات المتجدّدة في إطار شراكتها مع مقاطعة باوناخ اليانز الألمانية
19:25 - سيدي بوزيد: تلاميذ المعهد النموذجي يقدّمون 400 كتاب للمدرسة الابتدائية "بئر الشارف" بمعتمدية الرقاب
الاثنين 29 جوان 2026 | 14 محرم 1448
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