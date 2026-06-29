البطولة العربية للشباب لكرة السلة: تونس تخسر أمام مصر وتحتل المركز الرابع
تكبد المنتخب التونسي لكرة السلة للشباب (أقل من 18 عاماً) هزيمته الثانية في البطولة العربية، إثر خسارته مساء اليوم الإثنين أمام نظيره المصري بنتيجة 72-63، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة المقامة بقاعة رائد البجاوي بصفاقس، والمتواصلة إلى غاية 4 جويلية.
وكان المنتخب التونسي قد خسر في الجولة الثانية أمام منتخب البحرين بنتيجة 78-66، بعدما استهل مشواره في البطولة بفوز على ليبيا بنتيجة 61-50.
وفي بقية مباريات الجولة الثالثة، فاز المنتخب المغربي على نظيره الجزائري بنتيجة 71-64، فيما تغلب منتخب البحرين على ليبيا بنتيجة 73-58.
وتحتضن قاعة رائد البجاوي بصفاقس منافسات النسخة 23 من البطولة العربية للشباب والشابات (أقل من 18 عاماً)، بمشاركة منتخبات تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب، مصر والبحرين.
نتائج المبارياتالسبت 27 جوان 2026
* تونس × ليبيا: 61-50
* البحرين × الجزائر: 60-51
* مصر × المغرب: 84-41
الأحد 28 جوان 2026
* المغرب × ليبيا: 78-40
* مصر × الجزائر: 80-47
* تونس × البحرين: 66-78
الإثنين 29 جوان 2026
* البحرين × ليبيا: 73-58
* المغرب × الجزائر: 71-64
* تونس × مصر: 63-72
الترتيب1. البحرين: 6 نقاط (3 مباريات)
2. مصر: 6 نقاط (3 مباريات)
3. المغرب: 5 نقاط (3 مباريات)
4. تونس: 4 نقاط (3 مباريات)
5. الجزائر: 3 نقاط (3 مباريات)
6. ليبيا: 3 نقاط (3 مباريات)
وكان المنتخب التونسي قد خسر في الجولة الثانية أمام منتخب البحرين بنتيجة 78-66، بعدما استهل مشواره في البطولة بفوز على ليبيا بنتيجة 61-50.
وفي بقية مباريات الجولة الثالثة، فاز المنتخب المغربي على نظيره الجزائري بنتيجة 71-64، فيما تغلب منتخب البحرين على ليبيا بنتيجة 73-58.
وتحتضن قاعة رائد البجاوي بصفاقس منافسات النسخة 23 من البطولة العربية للشباب والشابات (أقل من 18 عاماً)، بمشاركة منتخبات تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب، مصر والبحرين.
نتائج المبارياتالسبت 27 جوان 2026
* تونس × ليبيا: 61-50
* البحرين × الجزائر: 60-51
* مصر × المغرب: 84-41
الأحد 28 جوان 2026
* المغرب × ليبيا: 78-40
* مصر × الجزائر: 80-47
* تونس × البحرين: 66-78
الإثنين 29 جوان 2026
* البحرين × ليبيا: 73-58
* المغرب × الجزائر: 71-64
* تونس × مصر: 63-72
الترتيب1. البحرين: 6 نقاط (3 مباريات)
2. مصر: 6 نقاط (3 مباريات)
3. المغرب: 5 نقاط (3 مباريات)
4. تونس: 4 نقاط (3 مباريات)
5. الجزائر: 3 نقاط (3 مباريات)
6. ليبيا: 3 نقاط (3 مباريات)
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