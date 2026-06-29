البطولة العربية للشباب لكرة السلة: تونس تخسر أمام مصر وتحتل المركز الرابع

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تكبد المنتخب التونسي لكرة السلة للشباب (أقل من 18 عاماً) هزيمته الثانية في البطولة العربية، إثر خسارته مساء اليوم الإثنين أمام نظيره المصري بنتيجة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة المقامة بقاعةبصفاقس، والمتواصلة إلى غايةوكان المنتخب التونسي قد خسر في الجولة الثانية أمام منتخببنتيجة، بعدما استهل مشواره في البطولة بفوز علىبنتيجةوفي بقية مباريات الجولة الثالثة، فاز المنتخبعلى نظيرهبنتيجة، فيما تغلب منتخبعلىبنتيجةوتحتضن قاعةبصفاقس منافسات النسخةمن البطولة العربية للشباب والشابات (أقل من 18 عاماً)، بمشاركة منتخبات* تونس × ليبيا:* البحرين × الجزائر:* مصر × المغرب:* المغرب × ليبيا:* مصر × الجزائر:* تونس × البحرين:* البحرين × ليبيا:* المغرب × الجزائر:* تونس × مصر:1.(3 مباريات)2.(3 مباريات)3.(3 مباريات)4.(3 مباريات)5.(3 مباريات)6.(3 مباريات)