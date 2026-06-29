JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:06 Tunis

البطولة العربية للشباب لكرة السلة: تونس تخسر أمام مصر وتحتل المركز الرابع

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 29 Juin 2026 - 20:50 قراءة: 1 د, 2 ث
      
تكبد المنتخب التونسي لكرة السلة للشباب (أقل من 18 عاماً) هزيمته الثانية في البطولة العربية، إثر خسارته مساء اليوم الإثنين أمام نظيره المصري بنتيجة 72-63، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة المقامة بقاعة رائد البجاوي بصفاقس، والمتواصلة إلى غاية 4 جويلية.

وكان المنتخب التونسي قد خسر في الجولة الثانية أمام منتخب البحرين بنتيجة 78-66، بعدما استهل مشواره في البطولة بفوز على ليبيا بنتيجة 61-50.


وفي بقية مباريات الجولة الثالثة، فاز المنتخب المغربي على نظيره الجزائري بنتيجة 71-64، فيما تغلب منتخب البحرين على ليبيا بنتيجة 73-58.


وتحتضن قاعة رائد البجاوي بصفاقس منافسات النسخة 23 من البطولة العربية للشباب والشابات (أقل من 18 عاماً)، بمشاركة منتخبات تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب، مصر والبحرين.

نتائج المباريات

السبت 27 جوان 2026

* تونس × ليبيا: 61-50
* البحرين × الجزائر: 60-51
* مصر × المغرب: 84-41

الأحد 28 جوان 2026

* المغرب × ليبيا: 78-40
* مصر × الجزائر: 80-47
* تونس × البحرين: 66-78

الإثنين 29 جوان 2026

* البحرين × ليبيا: 73-58
* المغرب × الجزائر: 71-64
* تونس × مصر: 63-72

الترتيب

1. البحرين: 6 نقاط (3 مباريات)
2. مصر: 6 نقاط (3 مباريات)
3. المغرب: 5 نقاط (3 مباريات)
4. تونس: 4 نقاط (3 مباريات)
5. الجزائر: 3 نقاط (3 مباريات)
6. ليبيا: 3 نقاط (3 مباريات)
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332069

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Bra - Jap | | beIN Sports
 WC 2026  21:30 Ger - Par | | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Ned - Mor | beIN Sports

كل الأخبار...

21:06 - رئيس مجلس نواب الشعب يلتقي أعضاء المجالس المحليّة بسليانة الشماليّة وسليانة الجنوبيّة وبرقو
20:50 - البطولة العربية للشباب لكرة السلة: تونس تخسر أمام مصر وتحتل المركز الرابع
20:47 - تصفيات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة: تونس تهزم المغرب وتواصل انطلاقتها المثالية
20:40 - عبد المجيد القوبنطيني يرد على تصريحات عصام جمعة: "يصفي حساباته الخاصة مع المنتخب"
20:27 - وزارة الشباب والرياضة تقرّر تعيين رضا الجدي مديرا فنيا وطنيا لدى الجامعة التونسية لكرة القدم
20:23 - البرازيل تهزم اليابان بهدف قاتل وتتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026
20:22 - الفرنسي رومين فولز مدربا جديدا للاتحاد الرياضي المنستيري
20:08 - نابل: بلدية المعمورة تنجز مشروعا نموذجيّا للطّاقات المتجدّدة في إطار شراكتها مع مقاطعة باوناخ اليانز الألمانية
19:25 - سيدي بوزيد: تلاميذ المعهد النموذجي يقدّمون 400 كتاب للمدرسة الابتدائية "بئر الشارف" بمعتمدية الرقاب
19:04 - وزير الفلاحة يتابع موسم حصاد الحبوب بباجة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 29 جوان 2026 | 14 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:14
12:30
05:03
03:11
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet35°
28° Babnet
الــرياح:
2.3 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
35°-26
36°-25
35°-25
32°-25
  • Avoirs en devises 25361,3
  • (29/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,37301 DT
  • (29/06)
  • 1 $ = 2,95911 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/06)     1156,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/06)   29339 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>