تصفيات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة: تونس تهزم المغرب وتواصل انطلاقتها المثالية
حقق المنتخب التونسي للكرة الطائرة فوزه الثاني على التوالي في الدورة الترشيحية للمنطقة الأولى المؤهلة إلى بطولة إفريقيا للأمم 2026، بعدما تغلب على نظيره المغربي بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد، في المباراة التي أقيمت اليوم بمدينة مكناس المغربية.
وجاءت تفاصيل الأشواط كالتالي: 25-11، 19-25، 25-18، و25-15.
وكان المنتخب التونسي قد استهل مشاركته في الدورة، أمس الأحد، بفوز مستحق على المنتخب الجزائري بنتيجة 3-1، ليعزز صدارته للترتيب برصيد 6 نقاط من مباراتين.
وكانت الدورة قد انطلقت السبت بفوز المنتخب الجزائري على نظيره المغربي بنتيجة 3-2.
النتائج* 27 جوان 2026: الجزائر × المغرب 3-2
* 28 جوان 2026: تونس × الجزائر 3-1
* 29 جوان 2026: تونس × المغرب 3-1
البرنامج المتبقي* 30 جوان 2026: المغرب × الجزائر
* 1 جويلية 2026: تونس × الجزائر
* 2 جويلية 2026: تونس × المغرب
الترتيب1. تونس: 6 نقاط (مباراتان)
2. الجزائر: 2 نقطتان (مباراتان)
3. المغرب: نقطة واحدة (مباراتان)
وتقام بطولة إفريقيا للأمم للكرة الطائرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 21 سبتمبر 2026.
وجاءت تفاصيل الأشواط كالتالي: 25-11، 19-25، 25-18، و25-15.
وكان المنتخب التونسي قد استهل مشاركته في الدورة، أمس الأحد، بفوز مستحق على المنتخب الجزائري بنتيجة 3-1، ليعزز صدارته للترتيب برصيد 6 نقاط من مباراتين.
وكانت الدورة قد انطلقت السبت بفوز المنتخب الجزائري على نظيره المغربي بنتيجة 3-2.
النتائج* 27 جوان 2026: الجزائر × المغرب 3-2
* 28 جوان 2026: تونس × الجزائر 3-1
* 29 جوان 2026: تونس × المغرب 3-1
البرنامج المتبقي* 30 جوان 2026: المغرب × الجزائر
* 1 جويلية 2026: تونس × الجزائر
* 2 جويلية 2026: تونس × المغرب
الترتيب1. تونس: 6 نقاط (مباراتان)
2. الجزائر: 2 نقطتان (مباراتان)
3. المغرب: نقطة واحدة (مباراتان)
وتقام بطولة إفريقيا للأمم للكرة الطائرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 21 سبتمبر 2026.
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