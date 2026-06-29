تصفيات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة: تونس تهزم المغرب وتواصل انطلاقتها المثالية

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حقق المنتخب التونسي للكرة الطائرة فوزه الثاني على التوالي في الدورة الترشيحية للمنطقة الأولى المؤهلة إلى، بعدما تغلب على نظيره المغربي بنتيجة، في المباراة التي أقيمت اليوم بمدينةالمغربية.وجاءت تفاصيل الأشواط كالتالي:، ووكان المنتخب التونسي قد استهل مشاركته في الدورة، أمس الأحد، بفوز مستحق على المنتخب الجزائري بنتيجة، ليعزز صدارته للترتيب برصيدمن مباراتين.وكانت الدورة قد انطلقت السبت بفوز المنتخب الجزائري على نظيره المغربي بنتيجةالجزائر × المغربتونس × الجزائرتونس × المغربالمغرب × الجزائرتونس × الجزائرتونس × المغرب1.(مباراتان)2.(مباراتان)3.(مباراتان)وتقامفيخلال الفترة الممتدة من