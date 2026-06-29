الأمم المتحدة تشكو من شح التمويل

ووصف دوجاريك الوضع الحالي في الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي بأنه "وقت تدفق مالي شحيح"، مشيرا إلى أن المنظمة جمعت أموالا من 117 عضوا فقط حتى الآن.وفي السياق، وجه دوجاريك الشكر للجزائر على سدادها مؤخرا اشتراكها المنتظم بالكامل بقيمة 2.7 مليون دولار.ويذكر أن المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز صرح بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب علقت تمويل الأمم المتحدة في انتظار إصلاح الهيئة الدولية.وقال والتز في مقابلة مع موقع "بريتبارت"، نشرت يوم نوفمبر الماضي، إن "الرئيس يؤخر التمويل الأمريكي حتى نلمس الإصلاحات لدى الهيئة".