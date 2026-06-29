ترامب يهاجم مجددا ممداني ويحذر الأمريكيين من خطر جسيم لم يواجهوه من قبل

WATCH: Trump SLAMS Mamdani, saying he is not a social Democrat but a MAJOR threat to our nation!



More like the poster child for Communism!



"They use the word social Democrat because it sounds nice but it's really communism you are talking about." pic.twitter.com/BItPZwPN0X — DeVory Darkins (@devorydarkins) June 29, 2026

أعلن الرئيس دونالد ترامب أن المرشحين للمناصب الانتخابية في الولايات المتحدة الذين يطرحون أنفسهم كديمقراطيين اجتماعيين يفتحون الأبواب أمام خطر الشيوعية.وشدد الرئيس الأمريكي على أن ذلك الأمر يشكل خطرا محيقا على الولايات المتحدة برمتها.وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "هذه ليست اشتراكية، بل هي الشيوعية بعينها. إنهم يستخدمون مصطلح -الديمقراطيين الاجتماعيين، لأن وقعه لطيف على المسامع، لكنكم في الحقيقة تتحدثون عن جوهر الشيوعية".ويرى الرئيس ترامب أن من يترشحون للانتخابات الأمريكية هم شيوعيون حقيقيون، وبحسب تصنيف الزعيم الأمريكي يعتبر زهران ممداني، عمدة نيويورك الحالي على رأسهم.وأضاف ترامب: "في واقع الأمر، هذا يمهد الطريق لدخول الشيوعية إلى الولايات المتحدة، ولم يسبق أن واجهنا خطرا بمثل هذه الجسامة قط".وتابع ترامب: "أرى في ذلك التهديد الأكبر لبلادنا ربما منذ نشأتها، وهو خطر يفوق الحربين العالميتين، وهجمات الحادي عشر من سبتمبر، والاعتداء على بيرل هاربر".