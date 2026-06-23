الصراع مستمر.. رونالدو "يجرد" ميسي من رقمه القياسي بعد 24 ساعة فقط

أصبح الأسطورة كريستيانو رونالدو أكبر لاعب يسجل ثنائية في مباراة واحدة بتاريخ كأس العالم متفوقاً على غريمه الأزلي ليونيل ميسي، وذلك بعدما سجل هدفين من أهداف منتخب البرتغال الثلاثة في شباك أوزبكستان يوم الثلاثاء ضمن دور المجموعات في كأس العالم 2026.وسجل رونالدو الهدفين الأول والثالث لمنتخب البرتغال ليصبح أكبر لاعب يسجل ثنائية في مباراة واحدة بتاريخ كأس العالم بعمر 41 عاماً و138 يوماً، متفوقاً على ميسي الذي سجل يوم الاثنين هدفين في شباك النمسا بعمر 38 عاماً و363 يوماً.وفي المركز الثالث حل الكاميروني روجيه ميلا بعد ثنائيته في مرمى كولومبيا بنسخة 1990 عندما كان عمره 38 عاماً و34 يوماً، بينما جاء الفرنسي أولفييه جيرو في المركز الرابع بعد ثنائيته في مرمى أستراليا بنسخة 2022 عندما كان عمره 36 عاماً و35 يوماً.ويعتبر رونالدو ثاني أكبر لاعب يسجل هدفاً في كأس العالم بعدما هز شباك أوزبكستان، خلف روجيه ميلا الذي سجل هدفاً في مرمى روسيا بنسخة 1994 عندما كان يبلغ من العمر 42 عاماً و39 يوماً.المصدر العربية