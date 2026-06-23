كاس العالم 2026: رونالدو يصبح أول لاعب يسجل في ست نسخ من المونديال
أصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب يسجل في ست نسخ من كأس العالم لكرة القدم، عندما قاد البرتغال إلى هز شباك أوزبكستان مبكرا خلال مباراة المجموعة 11 المقامة في هيوستن اليوم الثلاثاء.
وسجل رونالدو، الذي لم يسجل أي هدف في مبارياته العشر السابقة في نهائيات البطولات الكبرى التي خاضها، الهدف من مسافة ست امتار بعد تمريرة عرضية من جواو كانسيلو من الجهة اليمنى.
وكان هذا هدفه الدولي رقم 144 في مشاركته رقم 230، وكلاهما رقمان قياسيان في مباريات الرجال الدولية.
وكان رونالدو قد خاض أول مباراة له في كأس العالم عام 2006، وسجل أهدافا في جميع النسخ التي شارك فيها منذ ذلك الحين.
كما أن هدفه ضد أوزبكستان عادل الرقم القياسي الذي سجله الأسطورة أوزيبيو برصيد تسعة أهداف مع البرتغال في نهائيات كأس العالم.
ر/حسني
وسجل رونالدو، الذي لم يسجل أي هدف في مبارياته العشر السابقة في نهائيات البطولات الكبرى التي خاضها، الهدف من مسافة ست امتار بعد تمريرة عرضية من جواو كانسيلو من الجهة اليمنى.
وكان هذا هدفه الدولي رقم 144 في مشاركته رقم 230، وكلاهما رقمان قياسيان في مباريات الرجال الدولية.
وكان رونالدو قد خاض أول مباراة له في كأس العالم عام 2006، وسجل أهدافا في جميع النسخ التي شارك فيها منذ ذلك الحين.
كما أن هدفه ضد أوزبكستان عادل الرقم القياسي الذي سجله الأسطورة أوزيبيو برصيد تسعة أهداف مع البرتغال في نهائيات كأس العالم.
ر/حسني
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