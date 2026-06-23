كاس العالم 2026: رونالدو يصبح أول لاعب يسجل في ست نسخ من المونديال

أصبح كريستيانو رونالدو ‌أول ‌لاعب يسجل ‌في ست نسخ من كأس العالم لكرة القدم، عندما ⁠قاد البرتغال إلى هز شباك أوزبكستان مبكرا ​خلال مباراة المجموعة 11 المقامة في ⁠هيوستن اليوم الثلاثاء.وسجل رونالدو، الذي لم ⁠يسجل أي هدف في مبارياته العشر السابقة في نهائيات البطولات الكبرى التي خاضها، الهدف من مسافة ست امتار بعد تمريرة ​عرضية من جواو كانسيلو من الجهة اليمنى.وكان هذا ‌هدفه الدولي رقم 144 في مشاركته رقم 230، ⁠وكلاهما رقمان قياسيان في ‌مباريات الرجال الدولية.وكان رونالدو قد خاض أول مباراة له في كأس العالم عام 2006، وسجل أهدافا في جميع النسخ ‌التي شارك فيها ⁠منذ ذلك الحين.كما أن هدفه ضد أوزبكستان عادل ‌الرقم القياسي الذي سجله الأسطورة أوزيبيو برصيد تسعة أهداف مع ‌البرتغال ⁠في نهائيات كأس العالم.ر/حسني