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كاس العالم 2026: رونالدو يصبح أول لاعب يسجل في ست نسخ من المونديال

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Bookmark article    Publié le Mardi 23 Juin 2026 - 19:02 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أصبح كريستيانو رونالدو ‌أول ‌لاعب يسجل ‌في ست نسخ من كأس العالم لكرة القدم، عندما ⁠قاد البرتغال إلى هز شباك أوزبكستان مبكرا ​خلال مباراة المجموعة 11 المقامة في ⁠هيوستن اليوم الثلاثاء.

وسجل رونالدو، الذي لم ⁠يسجل أي هدف في مبارياته العشر السابقة في نهائيات البطولات الكبرى التي خاضها، الهدف من مسافة ست امتار بعد تمريرة ​عرضية من جواو كانسيلو من الجهة اليمنى.


وكان هذا ‌هدفه الدولي رقم 144 في مشاركته رقم 230، ⁠وكلاهما رقمان قياسيان في ‌مباريات الرجال الدولية.
وكان رونالدو قد خاض أول مباراة له في كأس العالم عام 2006، وسجل أهدافا في جميع النسخ ‌التي شارك فيها ⁠منذ ذلك الحين.

كما أن هدفه ضد أوزبكستان عادل ‌الرقم القياسي الذي سجله الأسطورة أوزيبيو برصيد تسعة أهداف مع ‌البرتغال ⁠في نهائيات كأس العالم.

ر/حسني
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