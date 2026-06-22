كأس العالم 2026- ميسي يتربع بمفرده على قمة الهدافين التاريخيين

دخل ليونيل ميسي التاريخ مجددا من أوسع أبوابه، اليوم الاثنين، ليصبح الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم على مر العصور، حيث رفع النجم الأرجنتيني رصيده الآن إلى 17 هدفا من ست مشاركات له في العرس العالمي.وحطم اللاعب، الحائز على الكرة الذهبية ثماني مرات، الرقم القياسي السابق المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه (16 هدفا) منذ سنة 2014. وسجل ميسي هدفه التاريخي خلال المباراة التي جمعت الأرجنتين والنمسا (2-صفر) في مونديال 2026.ويواصل ميسي، وهو في سن يناهز 39 سنة، مسيرته الاستثنائية، حيث ضرب بقوة في مستهل مشاركته في هذه النسخة بتسجيله لثلاثية (هاتريك) في شباك المنتخب الجزائري.وبعدما أحرز هدفه الأول في كأس العالم سنة 2006 ضد صربيا ومونتنيغرو، يضيف بطل العالم لنسخة 2022 انجازا جديدا إلى سجله الأسطوري، مؤكدا مكانته بين أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.