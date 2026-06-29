إصابة ثلاثة أشخاص في انفجار طرد مفخخ بإمارة موناكو والشرطة تطارد مشتبها به

أصيب، بينهم اثنان في حالة خطيرة، جراء انفجار قوي هزّمساء الإثنين، وفق ما نقلته صحيفةالفرنسية عن مصدر في الشرطة.ووقع الانفجار حوالي الساعةبالتوقيت المحلي، فيما أكدت حكومة موناكو تسجيل ثلاث إصابات على الأقل، بينها إصابتان وُصفتا بالخطيرتين.ووفقا للمعطيات الأولية، أظهرت كاميرات المراقبة رجلا يتركأمام مدخل أحد المباني، بينما كان عدد من الأشخاص يدخلون إليه، قبل أن يقع الانفجار بعد ذلك بوقت قصير.وأكدت شرطة موناكو أن الانفجار نجم عنوُضع أمام المبنى، مشيرة إلى أن قوات الأمن تواصل عمليات البحث عن مشتبه به فرّ من مكان الحادث.من جهتها، أفادت قناة، نقلا عن مصادر أمنية، بأن من بين المصابين في الانفجارولم تكشف السلطات حتى الآن عن هوية المشتبه به أو الدوافع المحتملة وراء الهجوم، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.