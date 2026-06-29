إصابة ثلاثة أشخاص في انفجار طرد مفخخ بإمارة موناكو والشرطة تطارد مشتبها به
أصيب ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان في حالة خطيرة، جراء انفجار قوي هزّ إمارة موناكو مساء الإثنين، وفق ما نقلته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية عن مصدر في الشرطة.
ووقع الانفجار حوالي الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، فيما أكدت حكومة موناكو تسجيل ثلاث إصابات على الأقل، بينها إصابتان وُصفتا بالخطيرتين.
ووفقا للمعطيات الأولية، أظهرت كاميرات المراقبة رجلا يترك حقيبة ظهر أمام مدخل أحد المباني، بينما كان عدد من الأشخاص يدخلون إليه، قبل أن يقع الانفجار بعد ذلك بوقت قصير.
وأكدت شرطة موناكو أن الانفجار نجم عن طرد مفخخ وُضع أمام المبنى، مشيرة إلى أن قوات الأمن تواصل عمليات البحث عن مشتبه به فرّ من مكان الحادث.
من جهتها، أفادت قناة "بي إم إف تي في"، نقلا عن مصادر أمنية، بأن من بين المصابين في الانفجار مواطنين من روسيا وأوكرانيا.
ولم تكشف السلطات حتى الآن عن هوية المشتبه به أو الدوافع المحتملة وراء الهجوم، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.
ووقع الانفجار حوالي الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، فيما أكدت حكومة موناكو تسجيل ثلاث إصابات على الأقل، بينها إصابتان وُصفتا بالخطيرتين.
ووفقا للمعطيات الأولية، أظهرت كاميرات المراقبة رجلا يترك حقيبة ظهر أمام مدخل أحد المباني، بينما كان عدد من الأشخاص يدخلون إليه، قبل أن يقع الانفجار بعد ذلك بوقت قصير.
وأكدت شرطة موناكو أن الانفجار نجم عن طرد مفخخ وُضع أمام المبنى، مشيرة إلى أن قوات الأمن تواصل عمليات البحث عن مشتبه به فرّ من مكان الحادث.
من جهتها، أفادت قناة "بي إم إف تي في"، نقلا عن مصادر أمنية، بأن من بين المصابين في الانفجار مواطنين من روسيا وأوكرانيا.
ولم تكشف السلطات حتى الآن عن هوية المشتبه به أو الدوافع المحتملة وراء الهجوم، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.
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