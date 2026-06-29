JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:33 Tunis

إصابة ثلاثة أشخاص في انفجار طرد مفخخ بإمارة موناكو والشرطة تطارد مشتبها به

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a42e53a36df69.16111583_hljogmfkniqep.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 29 Juin 2026 - 22:33 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أصيب ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان في حالة خطيرة، جراء انفجار قوي هزّ إمارة موناكو مساء الإثنين، وفق ما نقلته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية عن مصدر في الشرطة.

ووقع الانفجار حوالي الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، فيما أكدت حكومة موناكو تسجيل ثلاث إصابات على الأقل، بينها إصابتان وُصفتا بالخطيرتين.


ووفقا للمعطيات الأولية، أظهرت كاميرات المراقبة رجلا يترك حقيبة ظهر أمام مدخل أحد المباني، بينما كان عدد من الأشخاص يدخلون إليه، قبل أن يقع الانفجار بعد ذلك بوقت قصير.


وأكدت شرطة موناكو أن الانفجار نجم عن طرد مفخخ وُضع أمام المبنى، مشيرة إلى أن قوات الأمن تواصل عمليات البحث عن مشتبه به فرّ من مكان الحادث.

من جهتها، أفادت قناة "بي إم إف تي في"، نقلا عن مصادر أمنية، بأن من بين المصابين في الانفجار مواطنين من روسيا وأوكرانيا.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن هوية المشتبه به أو الدوافع المحتملة وراء الهجوم، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332079

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Bra - Jap | | beIN Sports
 WC 2026  21:30 Ger - Par | | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Ned - Mor | beIN Sports

كل الأخبار...

22:33 - إصابة ثلاثة أشخاص في انفجار طرد مفخخ بإمارة موناكو والشرطة تطارد مشتبها به
22:17 - البرلمان : جلسة استماع الى وزير الاقتصاد والتخطيط  حول مشروع مخطّط التنمية 2026-2030
22:16 - القيروان: افتتاح مركز "الموارد"  للدراسات الأمريكية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية برقادة
21:41 - الأمم المتحدة تشكو من شح التمويل
21:28 - رفض نيابي وعسكري لمقترح واشنطن لتقاسم السلطة في ليبيا
21:24 - بطولة ويمبلدون للتنس:أندريفا بطلة رولان غاروس تهزم لينيت بالدور الأول
21:19 - ثلاثة افلام تونسية تتنافس على جوائز مهرجان عمان الدولي للفيلم والسينما التونسية تحت مجهر الدورة السابعة
21:17 - سهيل المامني يروي تفاصيل الاعتداء عليه في إيطاليا: "هاجموني خمسة أشخاص أمام منزلي لأنني رفضت وجودهم"
21:06 - رئيس مجلس نواب الشعب يلتقي أعضاء المجالس المحليّة بسليانة الشماليّة وسليانة الجنوبيّة وبرقو
20:50 - البطولة العربية للشباب لكرة السلة: تونس تخسر أمام مصر وتحتل المركز الرابع
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 29 جوان 2026 | 14 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:14
12:30
05:03
03:11
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet35°
28° Babnet
الــرياح:
1.72 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
35°-26
36°-25
35°-25
32°-25
  • Avoirs en devises 25361,3
  • (29/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,37301 DT
  • (29/06)
  • 1 $ = 2,95911 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/06)     1156,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/06)   29339 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>