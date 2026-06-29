بطولة ويمبلدون للتنس:أندريفا بطلة رولان غاروس تهزم لينيت بالدور الأول

واجهت بطلة فرنسا ​المفتوحة ميرا أندريفا ‌اختبارا قويا ‌على الملاعب العشبية ‌اليوم الاثنين قبل أن تتغلب على البولونية ماجدا ⁠لينيت، المصنفة 59 عالميا، بنتيجة 7-5 و6-4 في الدور ​الأول من بطولة ويمبلدون للتنس.واستثمرت اللاعبة الروسية، ⁠البالغة من العمر 19 عاما والمصنفة الخامسة، والتي ⁠توجت بلقب رولان غاروس هذا الشهر، إرسالها القوي بفاعلية، فحققت ثمانية إرسالات ساحقة، رغم ارتكابها سبعة أخطاء مزدوجة في سعيها لتجاوز منافستها ​الأكثر خبرة، التي تكبرها بفارق 15 عاما.وقدمت لينيت أداء تكتيكيا مميزا، ‌معتمدة على الضربات القصيرة الدقيقة والهجمات السريعة عند الشبكة لاختبار ⁠قدرات أندريفا.وتبادلت اللاعبتان ‌كسر الإرسال في المجموعتين، غير أن الروسية حسمت المجموعة الأولى بإرسالات قوية لا تُرد، قبل أن تُرهق منافستها في الثانية وتُنهي المباراة لصالحها.وتسعى ‌أندريفا إلى أن ⁠تصبح أول لاعبة تحرز لقبي فرنسا المفتوحة وويمبلدون تواليا منذ سيرينا ‌وليامز عام 2015.ومن المنتظر أن تواجه اختبارا أكثر صعوبة في ‌الدور ⁠الثاني أمام باربورا كريتشيكوفا، بطلة ويمبلدون 2024.