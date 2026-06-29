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بطولة ويمبلدون للتنس:أندريفا بطلة رولان غاروس تهزم لينيت بالدور الأول

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Bookmark article    Publié le Lundi 29 Juin 2026 - 21:24 قراءة: 0 د, 45 ث
      
واجهت بطلة فرنسا ​المفتوحة ميرا أندريفا ‌اختبارا قويا ‌على الملاعب العشبية ‌اليوم الاثنين قبل أن تتغلب على البولونية ماجدا ⁠لينيت، المصنفة 59 عالميا، بنتيجة 7-5 و6-4 في الدور ​الأول من بطولة ويمبلدون للتنس.

واستثمرت اللاعبة الروسية، ⁠البالغة من العمر 19 عاما والمصنفة الخامسة، والتي ⁠توجت بلقب رولان غاروس هذا الشهر، إرسالها القوي بفاعلية، فحققت ثمانية إرسالات ساحقة، رغم ارتكابها سبعة أخطاء مزدوجة في سعيها لتجاوز منافستها ​الأكثر خبرة، التي تكبرها بفارق 15 عاما.

وقدمت لينيت أداء تكتيكيا مميزا، ‌معتمدة على الضربات القصيرة الدقيقة والهجمات السريعة عند الشبكة لاختبار ⁠قدرات أندريفا.

وتبادلت اللاعبتان ‌كسر الإرسال في المجموعتين، غير أن الروسية حسمت المجموعة الأولى بإرسالات قوية لا تُرد، قبل أن تُرهق منافستها في الثانية وتُنهي المباراة لصالحها.

وتسعى ‌أندريفا إلى أن ⁠تصبح أول لاعبة تحرز لقبي فرنسا المفتوحة وويمبلدون تواليا منذ سيرينا ‌وليامز عام 2015.
ومن المنتظر أن تواجه اختبارا أكثر صعوبة في ‌الدور ⁠الثاني أمام باربورا كريتشيكوفا، بطلة ويمبلدون 2024.
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