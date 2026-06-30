منوبة: ضبط حالة غش باستعمال السماعات الذكيّة في اختبارات اليوم الثاني من دورة المراقبة للبكالوريا

سجّل مركز الامتحان بإعدادية أبو الطيب المتنبي بمنوبة، اليوم الثلاثاء، في اليوم الثاني من اختبارات دورة المراقبة لامتحان الباكالوريا، حالة غش باستعمال السماعات الذكية "الكيت"، وفق ما أفاد به مصدر أمني، في تصريح لصحفية "وات".وقد تعهدت فرقة الشرطة العدلية بالبحث في الموضوع، والاستماع إلى التلميذ في شعبة التقنية، والتحقيق معه حول مصدر تلك التجهيزات.وباعتبار الحالة المسجّلة اليوم برتفع عدد حالات الغش المتعهد بها قضائيا، منذ الدورة الرئيسية، الى أكثر من تسع حالات، أحيل مرتكبوها على أنظار المحكمة وأذنت بابقائهم في حالة سراح، وفق ذات المصدر.ن ع