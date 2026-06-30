وزير الداخلية يشرف على حفل اختتام الدورة التكوينية 27 للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي

أشرف وزير الداخلية خالد النوري، اليوم الثلاثاء، مرفوقا بكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، على حفل اختتام الدورة التكوينية السابعة والعشرين للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي التي تحمل إسم الشهيد الملازم مروان القادري.وتولى الوزير بالمناسبة، إلقاء كلمة توجه من خلالها إلى المتخرجين بتهانيه على إتمامهم هذه الدورة بنجاح، مؤكدا أن المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي تمثل اليوم صرحا شامخا يضطلع بدور ريادي في صياغة الفكر القيادي وتأصيل العقيدة الأمنية القائمة على الجاهزية العالية الُمؤطرة بأرقى المعارف القيادية، التي تجعل من خريجيها قادة أكفاء يمثلون الدرع الواقي لسيادة الدولة ولأمن مواطنيها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.كما أكد الوزير أن الاستثمار في التميز العلمي وتوطين المعرفة يمثل اليوم خيارا استراتيجيا تهدف من ورائه المؤسسة الأمنية إلى تجويد الأداء العملياتي لقوات الأمن الداخلي، بما يضمن ترسيخ مرفق أمني عصري يتجاوز النمطية الكلاسيكية لينفتح على أحدث المقاربات العلمية القائمة على التقنيات الحديثة وعلى الاستشراف المسبق للأزمات، وحسن إدارتها والتصرف فيها في إطار يُعلي سيادة القانون ويضمن الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات العامة.وتوجه الوزير في ختام كلمته بأسمى عبارات التقدير إلى قيادة المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي وإطاراتها وإلى كافة أعضاء هيئة التدريس، من نخب أمنية وعسكرية وأكاديميين وخبراء، على ما قدموه من معارف وخبرات للخريجين، الذين أوصاهم بالمناسبة باعتماد الولاء المطلق للوطن والنزاهة والاستقامة منهجا راسخا في أداء مهامهم اليومية.واختتم الحفل بتكريم عدد من المكونين والخبراء وتسليم كل خريجي هذه الدورة شهائد نجاحهم.