JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:23 Tunis

وزير الداخلية يشرف على حفل اختتام الدورة التكوينية 27 للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a43fb4f7279a1.53542664_oelhjifmpknqg.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 30 Juin 2026 - 19:21 قراءة: 1 د, 9 ث
      
أشرف وزير الداخلية خالد النوري، اليوم الثلاثاء، مرفوقا بكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، على حفل اختتام الدورة التكوينية السابعة والعشرين للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي التي تحمل إسم الشهيد الملازم مروان القادري.

وتولى الوزير بالمناسبة، إلقاء كلمة توجه من خلالها إلى المتخرجين بتهانيه على إتمامهم هذه الدورة بنجاح، مؤكدا أن المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي تمثل اليوم صرحا شامخا يضطلع بدور ريادي في صياغة الفكر القيادي وتأصيل العقيدة الأمنية القائمة على الجاهزية العالية الُمؤطرة بأرقى المعارف القيادية، التي تجعل من خريجيها قادة أكفاء يمثلون الدرع الواقي لسيادة الدولة ولأمن مواطنيها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.


كما أكد الوزير أن الاستثمار في التميز العلمي وتوطين المعرفة يمثل اليوم خيارا استراتيجيا تهدف من ورائه المؤسسة الأمنية إلى تجويد الأداء العملياتي لقوات الأمن الداخلي، بما يضمن ترسيخ مرفق أمني عصري يتجاوز النمطية الكلاسيكية لينفتح على أحدث المقاربات العلمية القائمة على التقنيات الحديثة وعلى الاستشراف المسبق للأزمات، وحسن إدارتها والتصرف فيها في إطار يُعلي سيادة القانون ويضمن الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات العامة.


وتوجه الوزير في ختام كلمته بأسمى عبارات التقدير إلى قيادة المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي وإطاراتها وإلى كافة أعضاء هيئة التدريس، من نخب أمنية وعسكرية وأكاديميين وخبراء، على ما قدموه من معارف وخبرات للخريجين، الذين أوصاهم بالمناسبة باعتماد الولاء المطلق للوطن والنزاهة والاستقامة منهجا راسخا في أداء مهامهم اليومية.

واختتم الحفل بتكريم عدد من المكونين والخبراء وتسليم كل خريجي هذه الدورة شهائد نجاحهم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332131

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Ivo - Nor | | beIN Sports
 WC 2026  22:00 Fra - Swe | | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Mex - Ecu | | beIN Sports

كل الأخبار...

20:23 - النرويج تبلغ ثمن نهائي مونديال 2026 على حساب كوت ديفوار
20:19 - قضية زياد الهاني : المحكمة تؤجل النظر وتبت لاحقا في مطالب الإفراج
20:13 - جامعة قرطاج تُبرم اتفاقية شراكة أكاديمية مع المدرسة العليا للتعليم بنواكشوط
19:21 - وزير الداخلية يشرف على حفل اختتام الدورة التكوينية 27 للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي
19:07 - سليانة: تواصل حملات التلقيح ضد داء الكلب بمعتمدية الروحية
18:51 - وزارة الشؤون الاجتماعية تفتح باب التسجيل للمشاركة في المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
18:29 - وزير الدفاع: تقرير الدورة 43 لمعهد الدفاع يدعو الى مقاربة اجتماعية واقتصادية داعمة للتنمية والامن القومي
18:25 - اختتام المشروع التونسي الايطالي "حاجتي بيك" لتعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية: احداث 67 مشروعا و451 موطن شغل
18:15 - قضية العجمي الوريمي: حجز القضية إثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج وتحديد موعد لاحق للمحاكمة.
18:06 - منوبة: ضبط حالة غش باستعمال السماعات الذكيّة في اختبارات اليوم الثاني من دورة المراقبة للبكالوريا
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 جوان 2026 | 15 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:15
12:30
05:03
03:12
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet36°
29° Babnet
الــرياح:
2.59 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-26
36°-25
35°-24
31°-23
33°-24
  • Avoirs en devises 24683,0
  • (30/06)
  • Jours d'importation 100
  • 1 € = 3,37311 DT
  • (30/06)
  • 1 $ = 2,95876 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/06)     1535,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/06)   29305 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>