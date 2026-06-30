قضية زياد الهاني : المحكمة تؤجل النظر وتبت لاحقا في مطالب الإفراج

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضد الاعلامي زياد الهاني واخرين اثر الجلسة للنظر في مطالب الافراج وتحديد موعد الجلسة القادمة.ونظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء في القضية المرفوعة ضد عدد من أعضاء سابقين للنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج من بينهم الاعلامي زياد الهاني ووزير الثقافة الأسبق عز الدين بالشاوش وأعضاء اخرين من النيابة الخصوصية، لتقرر حجز ملف القضية اثر الجلسة للنظر في مطالب الافراج وتحديد موعد الجلسة القادمة.وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق جميع المتهمين واحالتهم للمحاكمة على خلفية التفويت في عقار بلدي لفائدة احد الخواص، قبل أن تقرر الدائرة الجنائية المتعهدة بالملف الافراج عن وزير الثقافة الأسبق عز الدين بالشاوش.