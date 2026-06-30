بلدية تونس: حملة رقابية بالسوق المركزية تسفر عن مخالفات صحية و33 خطية مالية وإتلاف مواد غذائية

أسفرت حملة رقابية شاملة بمختلف المحلات التجارية بالسوق المركزية نفذتها المصالح الرقابية، عن رفع عدد من المخالفات الصحية وتحرير 33 خطية مالية ضد المخالفين، وفق ما أوردته بلدية مدينة تونس اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية.كما أسفرت الحملة عن حجز وإتلاف كميات متفاوتة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.وأشارت بلدية مدينة تونس إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار مواصلة تكثيف المراقبة الصحية والحرص على حماية صحة المستهلك وضمان سلامة المواد المعروضة للبيع.