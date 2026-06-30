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مونديال 2026: بونو يتألق في ركلات الترجيح ويقود المغرب إلى ربع النهائي على حساب هولندا

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Bookmark article    Publié le Mardi 30 Juin 2026 - 05:23 قراءة: 1 د, 25 ث
      
نجح المنتخب المغربي في حجز بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، بعدما تغلب على نظيره الهولندي بركلات الترجيح 3-2، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في المباراة التي احتضنها ملعب مونتيري بالمكسيك.

وكان نجم اللقاء دون منازع الحارس ياسين بونو، الذي واصل تألقه في ركلات الترجيح، بعدما تصدى للركلة الحاسمة التي نفذها كريسينسيو سمرفيل، قبل أن يسجل إسماعيل صيباري الركلة الأخيرة التي منحت "أسود الأطلس" بطاقة التأهل.


وافتتح المنتخب الهولندي التسجيل في الدقيقة 72 عبر كودي خاكبو، قبل أن ينجح المنتخب المغربي في إدراك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، عندما حول المدافع عيسى ديوب عرضية شمس الدين طالبي إلى الشباك، إثر مغامرة هجومية من المدرب محمد وهبي.


وشهد الشوط الأول فرصا متبادلة، حيث كاد نائل العيناوي أن يمنح المغرب التقدم برأسية تصدى لها الحارس بارت فيربروخن، كما حرم الأخير أشرف حكيمي من التسجيل بعد تصويبة قوية، فيما تألق ياسين بونو في التصدي لتسديدة بعيدة من ميكي فان دي فين.

وفي الشوط الثاني، ارتطمت تسديدة قوية من أشرف حكيمي بالعارضة في الدقيقة 52، قبل أن ينجح الهولنديون في افتتاح النتيجة عن طريق خاكبو بعد هجمة مرتدة سريعة.

واستمر التعادل خلال الشوطين الإضافيين، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت للمغرب بفضل خبرة وتألق بونو، الذي أعاد إلى الأذهان دوره الحاسم في مونديال قطر 2022 عندما قاد منتخب بلاده إلى تجاوز إسبانيا بالطريقة نفسها.

وسيواجه المنتخب المغربي في ربع النهائي نظيره الكندي يوم 4 جويلية، في سعيه لمواصلة مشواره المميز وتكرار إنجازه التاريخي في نسخة 2022 عندما بلغ الدور نصف النهائي.
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