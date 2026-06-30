مونديال 2026: بونو يتألق في ركلات الترجيح ويقود المغرب إلى ربع النهائي على حساب هولندا

نجح المنتخب المغربي في حجز بطاقة العبور إلى، بعدما تغلب على نظيره الهولندي بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في المباراة التي احتضنها ملعببالمكسيك.وكان نجم اللقاء دون منازع الحارس، الذي واصل تألقه في ركلات الترجيح، بعدما تصدى للركلة الحاسمة التي نفذها، قبل أن يسجلالركلة الأخيرة التي منحت "أسود الأطلس" بطاقة التأهل.وافتتح المنتخب الهولندي التسجيل في الدقيقةعبر، قبل أن ينجح المنتخب المغربي في إدراك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، عندما حول المدافععرضيةإلى الشباك، إثر مغامرة هجومية من المدربوشهد الشوط الأول فرصا متبادلة، حيث كادأن يمنح المغرب التقدم برأسية تصدى لها الحارس، كما حرم الأخيرمن التسجيل بعد تصويبة قوية، فيما تألقفي التصدي لتسديدة بعيدة منوفي الشوط الثاني، ارتطمت تسديدة قوية منبالعارضة في الدقيقة، قبل أن ينجح الهولنديون في افتتاح النتيجة عن طريق خاكبو بعد هجمة مرتدة سريعة.واستمر التعادل خلال الشوطين الإضافيين، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت للمغرب بفضل خبرة وتألق بونو، الذي أعاد إلى الأذهان دوره الحاسم في مونديالعندما قاد منتخب بلاده إلى تجاوز إسبانيا بالطريقة نفسها.وسيواجه المنتخب المغربي فينظيرهيوم، في سعيه لمواصلة مشواره المميز وتكرار إنجازه التاريخي في نسخةعندما بلغ الدور نصف النهائي.