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مونديال كرة اليد للوسطيات: المنتخب التونسي يفوز على جزر فارو 29-25

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Bookmark article    Publié le Mardi 30 Juin 2026 - 06:53 قراءة: 1 د, 36 ث
      
فاز المنتخب التونسي لكرة اليد للوسطيات (تحت 20 عاما) على منتخب جزر فارو بنتيجة 29-25، في المباراة التي أقيمت صباح الثلاثاء لحساب منافسات المجموعة الرابعة من كأس رئيس الاتحاد الدولي ضمن بطولة العالم المقامة في الصين.

ورفع المنتخب التونسي، الذي كان انهزم أمس الاثنين في مباراته الأولى ضمن منافسات كأس رئيس الاتحاد الدولي أمام نظيره الكرواتي بنتيجة 21-32، رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأول مؤقتا، في انتظار نتيجة المباراة الثانية للمجموعة ذاتها بين كرواتيا والصين تايبيه.


ويخوض أصحاب المراكز الأولى من المجموعات الأربع ضمن كأس رئيس الاتحاد الدولي دورة ترتيبية من أجل تحديد المراكز من 17 إلى 20، فيما يلعب أصحاب المراكز الثانية على المراتب من 21 إلى 24، وأصحاب المراكز الثالثة لتحديد المراتب من 25 إلى 28، بينما يتبارى أصحاب المراكز الرابعة على المراتب من 29 إلى 32.


وكانت زميلات نسمة الغول قد اختتمن منافسات الدور التمهيدي في المركز الثالث ضمن المجموعة السابعة، بعد فوزهن على الصين تايبيه بنتيجة 30-17، مقابل هزيمتين أمام بولونيا (22-26) والمجر (24-32).

وتنص لوائح البطولة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة في أعقاب الدور التمهيدي إلى الدور الرئيسي، فيما ينتقل صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى منافسات كأس رئيس الاتحاد الدولي لتحديد الترتيب النهائي.

نتائج كأس رئيس الاتحاد الدولي

30 جوان 2026

* تونس - جزر فارو: 29-25
* الصين تايبيه - كرواتيا: (07:00)

29 جوان 2026

* تونس - كرواتيا: 21-32
* جزر فارو - الصين تايبيه: 30-23

الترتيب

| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | انهزم | فارق الأهداف | النقاط |
| ---------------- | ----: | ----: | ----: | ----: | -----------: | -----: |
| تونس | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 4 |
| جزر فارو | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 4 |
| كرواتيا | 2 | 1 | 0 | 1 | -10 | 2 |
| الصين تايبيه | 2 | 0 | 0 | 2 | -20 | 0 |
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