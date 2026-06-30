مونديال كرة اليد للوسطيات: المنتخب التونسي يفوز على جزر فارو 29-25

نتائج كأس رئيس الاتحاد الدولي



الترتيب



فاز(تحت) على منتخببنتيجة، في المباراة التي أقيمت صباحلحساب منافساتمنضمنالمقامة فيورفع المنتخب التونسي، الذي كان انهزم أمسفي مباراته الأولى ضمن منافساتأمام نظيرهبنتيجة، رصيده إلىفي، في انتظار نتيجة المباراة الثانية للمجموعة ذاتها بينويخوض أصحابمن المجموعات الأربع ضمندورة ترتيبية من أجل تحديد المراكز من، فيما يلعب أصحابعلى المراتب من، وأصحابلتحديد المراتب من، بينما يتبارى أصحابعلى المراتب منوكانت زميلاتقد اختتمن منافساتفيضمن، بعد فوزهن علىبنتيجة، مقابل هزيمتين أمام) و).وتنص لوائح البطولة على تأهلكل مجموعة في أعقاب الدور التمهيدي إلى، فيما ينتقل صاحباإلى منافساتلتحديد الترتيب النهائي.| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | انهزم | فارق الأهداف | النقاط || ---------------- | ----: | ----: | ----: | ----: | -----------: | -----: |