مونديال 2026 - عطلة رسمية في باراغواي بمناسبة التاهل الى الدور ثمن النهائي على حساب ألمانيا

أعلن سانتياغو بينا رئيس ​باراغواي اليوم الثلاثاء عطلة وطنية ‌احتفالا بتأهل المنتخب إلى الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2026 لكرة القدم المقامة حاليا بامريكا الشمالية بعد الفوز على ألمانيا في الدور السادس عشر.وفاجأت باراغواي منافستها ألمانيا، المتوجة باللقب العالمي اربع ​مرات، بالفوز عليها 4-3 بركلات الترجيح بعدالتعادل 1-1 عقب الوقتين الأصلين والاضافي محققة بذلك واحدة من ⁠أكبر المفاجآت في النسخة الحالية للمونديال.وكتب بينا على منصة إكس "اليوم، البلد بأسره يحتفل" مصحوبا بصورة له وهو يوقع المرسوم.وأضاف "يمثل هذا احتفالا بفوز فريق يمثل أعمق جوانب هويتنا: العزيمة والإيمان وقوة ​الشعب الذي لا يستسلم أبدا".وجاء في نص المرسوم، الذي نشره بينا أيضا ‌عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن فوز باراغواي تجاوز بكثير نطاق الرياضة ويستحق احتفالا على ⁠مستوى البلاد.وجاء في المرسوم "لا يمكن ‌للحكومة أن تتغاضى عن هذا الانجاز الكبير.. من الضروري تسهيل التقاء جميع أفراد الشعب في باراغواي للاحتفال بهذا اليوم التاريخي".وتعد باراغواي ثاني دولة في أمريكا الجنوبية تعلن عن يوم ‌عطلة بعد نتيجة مفاجئة في ⁠كأس العالم أمام ألمانيا خلال البطولة.وفي الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الإكوادور دانييل ‌نوبوا أيضا يوم عطلة وطنية بعد أن حققت بلاده الفوز بنتيجة 2-1 على الألمان ‌في المجموعة ⁠الخامسة لتتاهل إلى مراحل خروج المغلوب.