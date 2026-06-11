مواعيد مباريات المنتخب المغربي في كأس العالم 2026 وقنوات البث الناقلة
يستعد المنتخب المغربي لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2026 التي تنطلق منافساتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وسط طموحات كبيرة بمواصلة كتابة التاريخ بعد الإنجاز الاستثنائي الذي حققه في مونديال قطر 2022.
ويدخل أسود الأطلس البطولة وهم يحملون إرثا كرويا مميزا، إذ كانوا أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ الدور الثاني في نهائيات كأس العالم خلال نسخة المكسيك 1986، قبل أن يحققوا أفضل إنجاز عربي وإفريقي في تاريخ المسابقة ببلوغ المركز الرابع عالميا في نسخة قطر 2022.
وأوقعت قرعة مونديال 2026 المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي.
برنامج مباريات المنتخب المغربي* المغرب × البرازيل: السبت 13 جوان 2026 – الساعة 23:00 بتوقيت المغرب.
* اسكتلندا × المغرب: الجمعة 19 جوان 2026 – الساعة 23:00 بتوقيت المغرب.
* المغرب × هايتي: الأربعاء 24 جوان 2026 – الساعة 23:00 بتوقيت المغرب.
مواجهة قوية أمام البرازيليستهل المنتخب المغربي مشاركته بمواجهة من العيار الثقيل أمام البرازيل على ملعب ميتلايف في نيويورك، قبل أن يلاقي اسكتلندا في مدينة بوسطن، ثم يختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة هايتي في أتلانتا.
قنوات البث الناقلةستنقل مباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة beIN Sports، المالكة للحقوق الحصرية للبطولة.
كما ستبث القناة الأولى المغربية مباريات المنتخب المغربي عبر البث الأرضي، إلى جانب تخصيص عدد من المباريات للبث المجاني وفق الترتيبات المعتمدة خلال البطولة.
وتتطلع الجماهير المغربية إلى مواصلة المنتخب تألقه العالمي وتحقيق مشاركة جديدة تليق بالمستوى الذي بلغه خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في النسخة الماضية من كأس العالم.
ويدخل أسود الأطلس البطولة وهم يحملون إرثا كرويا مميزا، إذ كانوا أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ الدور الثاني في نهائيات كأس العالم خلال نسخة المكسيك 1986، قبل أن يحققوا أفضل إنجاز عربي وإفريقي في تاريخ المسابقة ببلوغ المركز الرابع عالميا في نسخة قطر 2022.
وأوقعت قرعة مونديال 2026 المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي.
برنامج مباريات المنتخب المغربي* المغرب × البرازيل: السبت 13 جوان 2026 – الساعة 23:00 بتوقيت المغرب.
* اسكتلندا × المغرب: الجمعة 19 جوان 2026 – الساعة 23:00 بتوقيت المغرب.
* المغرب × هايتي: الأربعاء 24 جوان 2026 – الساعة 23:00 بتوقيت المغرب.
مواجهة قوية أمام البرازيليستهل المنتخب المغربي مشاركته بمواجهة من العيار الثقيل أمام البرازيل على ملعب ميتلايف في نيويورك، قبل أن يلاقي اسكتلندا في مدينة بوسطن، ثم يختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة هايتي في أتلانتا.
قنوات البث الناقلةستنقل مباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة beIN Sports، المالكة للحقوق الحصرية للبطولة.
كما ستبث القناة الأولى المغربية مباريات المنتخب المغربي عبر البث الأرضي، إلى جانب تخصيص عدد من المباريات للبث المجاني وفق الترتيبات المعتمدة خلال البطولة.
وتتطلع الجماهير المغربية إلى مواصلة المنتخب تألقه العالمي وتحقيق مشاركة جديدة تليق بالمستوى الذي بلغه خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في النسخة الماضية من كأس العالم.
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