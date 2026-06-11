مواعيد مباريات المنتخب المغربي في كأس العالم 2026 وقنوات البث الناقلة

برنامج مباريات المنتخب المغربي



مواجهة قوية أمام البرازيل



قنوات البث الناقلة



يستعدلخوض غمار نهائياتالتي تنطلق منافساتها في، وسط طموحات كبيرة بمواصلة كتابة التاريخ بعد الإنجاز الاستثنائي الذي حققه في مونديالويدخلالبطولة وهم يحملون إرثا كرويا مميزا، إذ كانوا أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ الدور الثاني في نهائيات كأس العالم خلال نسخة، قبل أن يحققوا أفضل إنجاز عربي وإفريقي في تاريخ المسابقة ببلوغفي نسخةوأوقعت قرعةالمنتخب المغربي فيإلى جانب منتخبات: السبت– الساعةبتوقيت المغرب.: الجمعة– الساعةبتوقيت المغرب.: الأربعاء– الساعةبتوقيت المغرب.يستهل المنتخب المغربي مشاركته بمواجهة من العيار الثقيل أمامعلى ملعبفي، قبل أن يلاقيفي مدينة، ثم يختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهةفيستنقل مبارياتفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة، المالكة للحقوق الحصرية للبطولة.كما ستبثمباريات المنتخب المغربي عبر، إلى جانب تخصيص عدد من المباريات للبث المجاني وفق الترتيبات المعتمدة خلال البطولة.وتتطلع الجماهير المغربية إلى مواصلة المنتخب تألقه العالمي وتحقيق مشاركة جديدة تليق بالمستوى الذي بلغه خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في النسخة الماضية من كأس العالم.