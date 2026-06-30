نادي القادسية الكويتي يعلن رحيل المدرب التونسي نبيل معلول

أعلن نادي القادسية الكويتي، اليوم الأربعاء، رسميا رحيل مدربه التونسي نبيل معلول، منهيا بذلك تعاونا دام موسما واحدا انتهى باحتلال الفريق المركز الثالث في البطولة الكويتية.ومنذ توليه مهمة الاشراف على نادي القادسية الكويتي في 11 جوان 2025، فشل المدرب البالغ من العمر 62 عاما في تقليص الفارق مع غريمه الكويتي، حامل اللقب، بفارق كبير. واضطر القادسية إلى تقاسم النقاط مع العربي في الترتيب النهائي.وكانت هذه التجربة الثالثة لنبيل معلول على الأراضي الكويتية، وذلك بعدما أشرف المدرب الأسبق لنسور قرطاج على تدريب المنتخب الكويتي، قبل أن يحقق نجاحا باهرا بانتقاله إلى نادي الكويت، حيث فاز معه بالبطولة والكأس وكأس السوبر.