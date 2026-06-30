كرة اليد: النادي الافريقي يتعاقد مع الحارس ياسين بالقايد

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أعلن النادي الافريقي عن تعاقده مع الحارس الدولي ياسين بالقايد (26 سنة) بعقد يمتد لموسمين، قادمًا من نادي ترومبلي الفرنسي.

ويأتي ذلك بعدما عزز فرع كرة اليد بالنادي الافريقي صفوفه بأربعة لاعبين بعقود لمدة موسمين هم: المنسق والظهير الأيسر أحمد عبيد (28 سنة) قادما من الروضة السعودي، لاعب دائرة حسام العيادي (32 سنة) قادما من نادي ساقية الزيت، الجناح الأيمن عصام رزيق (37 سنة) قادما من النجم الرياضي الساحلي، منسق اللعب أمين بن سالم (23 سنة) قادما من فريق إنجي الفرنسي.

جدير بالتذكير ان النادي الافريقي عيّن بتاريخ 11 جوان الجاري حسين صفر قندورة رئيسا جديدا لفرع كرة اليد بالنادي.