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وزير الشؤون الخارجية والهجرة يلتقي الأمينة العامة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا

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Bookmark article    Publié le Mardi 30 Juin 2026 - 21:13 قراءة: 3 د, 9 ث
      
التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ، اليوم الثلاثاء ، الأمينة العامة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا)،  تشيلشِ مبوندو كابويبوي التي تؤدي زيارة عمل إلى تونس على رأس وفد رفيع المستوى في إطار  مشاركتها في تظاهرة أسبوع الكوميسا التي تحتضنها تونس من 29 جوان إلى 03 جويلية 2026.

وتناول اللقاء ، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية ،  سبل تطوير علاقات التعاون القائمة بين تونس والمنظمة، حيث أكّد الوزير حرص تونس، التي تستعد لإحياء الذكرى العاشرة لانضمامها للكوميسا، على الإسهام الفاعل في تحقيق أهدافها وتعزيز التكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به المجموعة الاقتصادية في سبيل دعم الإندماج الاقتصادي للقارة.


كما ثمّن الوزير اختيار تونس لاحتضان الدورة الحالية لأسبوع الكوميسا، مشدّدا على أهمية مواصلة انخراط تونس بشكل فعال في مؤسسات وهياكل المجموعة. 


وأكد الدور الذي تقوم به في تعزيز التجارة البينية وفي دعم مشروعات البنية التحتية الرامية لتعزيز الترابط الإقليمي ودعم جهود التنمية الشاملة، معبّرا في هذا السياق عن تطلع تونس لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة وتطوير البنية التحتية والرقمنة والطاقات المتجددة والنقل البري والبحري، مجدّدا الإستعداد لتبادل الخبرات والتجارب مع الكوميسا ومؤسساتها والدول الأعضاء ووضع الكفاءات والخبرات التونسية على ذمتها.
وجدّد الوزير التزام تونس بتيسير حركة الأعمال وتطوير البنية التحتية التجارية وتوسيع نطاق الربط البحري مع الدول الأعضاء في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا). 
كما رحّب بإيفاد بعثة فنيّة من الكوميسا لاستكشاف مبادرات عملية، بما في ذلك البنية التحتية الحدودية التي ستسهل حركة البضائع عبر المنطقة ، مشيرا  إلى ضرورة متابعة ما تمّ الاتفاق عليه خلال جلسة العمل الأخيرة التي جمعته بالأمينة العامة بمناسبة القمّة الرابعة والعشرين للكوميسا والاجتماع العشرين لوزراء خارجية الدول الأعضاء، المنعقدين في نيروبي (8-9 أكتوبر 2025). 

وأكّد أنّ تونس ملتزمة بما تمّ التوصّل إليه من نتائج خلال هذه القمّة ولا سيما خارطة الطريق الرامية لتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي الإقليمي، من خلال تعزيز الحوار والمصالحة لمواجهة الأزمات الراهنة مع إيلاء الأولوية لتدابير بناء الثقة في قارتنا، وكذلك تسهيل سبل التنقل لرجال الأعمال، إضافة إلى إعطاء الأهمية اللازمة لابتكارات التجارة الرقمية وإرساء منصة دفع رقمية لتبسيط التجارة الإلكترونية عبر الحدود وتعزيز الحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعي المسؤول. 
وأبرز، في هذا السياق، أهمية المبادئ التوجيهية للطاقات المتجددة والأمن الغذائي والزراعة الذكية بهدف ربط الملايين بالطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام.
ومن جانبها، اعتبرت الأمينة العامة للكوميسا  استضافة تونس لأسبوع التوعية بالكوميسا، يقيم الدليل على التزام بلادنا المتزايد بالتكامل الإقليمي. 
وأشادت بالتقدّم الذي أحرزته تونس في إطار خارطة طريق الكوميسا، والذي ساهم في وصول الصادرات إلى 3 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2025، مما يُبرز الفوائد الملموسة للتعاون الإقليمي. 
وأعربت عن تقديرها لما توليه تونس من اهتمام للعمل في إطار الكوميسا، مثمّنة النتائج التي حققتها على مستوى دعم المبادلات التجارية في إطار المجموعة ومشاركاتها الفاعلة في اجتماعاتها وأنشطتها، مؤكدة تطلعها إلى دعم التعاون المشترك مع تونس ومواصلة العمل من أجل توطيد الشراكة بين الجانبين.
كما سلطت الأمينة العامة الضوء على قمّة الكوميسا القادمة التي ستعقد في زمبابوي، حيث سيتمّ إطلاق الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى الجديدة للفترة 2026-2030، التي ستركز على تمكين النساء والشباب وتعزيز السلام والأمن وتسريع وتيرة التصنيع وتحسين سبل العيش ودعم أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
وتناول الجانبان السبل الكفيلة بإزالة العوائق التجارية من خلال تشجيع حرية تنقل رجال الأعمال وتوسيع نطاق التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية والاستثمار في الطاقة النظيفة وتعزيز القيمة المضافة لرفع مستوى التنافسية الصناعية في إفريقيا.
 كما تمّ الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة لتيسير تنفيذ الالتزامات وضمان استمرار التقدم في تيسير التجارة وتطوير البنية التحتية وتعزيز الربط الإقليمي.
وبهذه المناسبة، أدّت الأمينة العامة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا زيارة إلى مقرّ الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، أين ألقت محاضرة بحضور سفراء وممثلي الدول الإفريقية المعتمدين بتونس وكذلك الدبلوماسيين الشبان، تولّت خلالها التعريف بالمجموعة ومختلف هياكلها ومؤسساتها وتسليط الضوء على الدور الذي تقوم به من أجل تحقيق الإدماج الإقليمي من خلال دعم التجارة والاستثمار والبنية التحتية والتعاون الاقتصادي. 
وقد أتاح هذا اللقاء التفاعلي فرصة للاطلاع على المجموعة وعلى واقع وآفاق التعاون القائمة بينها وبين تونس.
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