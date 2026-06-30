JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:51 Tunis

وزير الدفاع: تقرير الدورة 43 لمعهد الدفاع يدعو الى مقاربة اجتماعية واقتصادية داعمة للتنمية والامن القومي

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a43fcd0ae4636.74466220_gjlfoiephnkmq.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 30 Juin 2026 - 18:29 قراءة: 1 د, 50 ث
      
أكد وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي أن التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة والطفرة التكنولوجية غير المسبوقة التي يشهدها العالم تفرض على الدول اعتماد مقاربات واستراتيجيات مرنة تمكنها من كسب رهان التنمية العادلة والشاملة وتعزيز مقومات الأمن القومي.
 
وأوضح السهيلي، اليوم الثلاثاء، في تصريح إعلامي على هامش إشرافه على اختتام الدورة الوطنية الثالثة والأربعين لمعهد الدفاع الوطني، ان التقرير الذي اعده الدارسون خلال السنة الدراسية حول "مقاربة اجتماعية واقتصادية تساير نسق التحولات المتسارعة على الصعيدين الداخلي والخارجي وتسمح بإحكام استغلال الإمكانيات والفرص المتاحة من أجل تحقيق تنمية عادلة وتعزيز مقومات الأمن القومي"، خلص إلى أن التنمية لم تعد تقاس بمجرد تحقيق نسب نمو اقتصادي مرتفعة، بل أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على رفع التحديات وتعزيز الصمود والتفاعل الإيجابي مع المتغيرات بما يضمن التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية.

 
وأضاف أن التقرير شدد على أهمية تحويل التحديات إلى فرص عبر الاستغلال الامثل للامكانيات الوطنية البشرية والتكنولوجية، بما يساهم في تحقيق نمو مستدام وإرساء عدالة اجتماعية تدعم الاستقرار وتعزز الأمن القومي.
 

وبين أن مفهوم الأمن القومي لم يعد يقتصر على البعدين العسكري والأمني، بل أصبح يشمل أيضا الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والغذائية والصحية والطاقية والرقمية، بما يستوجب اعتماد رؤية تنموية شاملة تعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات والحد من الارتهان للخارج والتبعية الاقتصادية، مع المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني.
 
وأكد وزير الدفاع الوطني أن التقرير تضمن تصورات وأفكارا عملية تدعو إلى إرساء مقاربة اجتماعية واقتصادية متجددة تقوم على تطوير السياسات العمومية ومواكبة المتغيرات المتسارعة وتعزيز دور الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في إطار نموذج تنموي مستدام وشامل.
 
وأشار إلى أن التقرير سيكون محل عناية ومتابعة قصد مزيد إثراء مضامينه وتطويرها بما يجعل المقاربة المقترحة قابلة للتنفيذ تدريجيا، داعيا مختلف الهياكل إلى الانخراط في دعمها وتطوير اليات انجاحها.
 
وثمن الوزير بالمناسبة  جهود القائمين على معهد الدفاع الوطني، مذكرا بحصول المؤسسة على شهادة الجودة "إيزو 21001 لسنة 2025" من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
 
وتسلم خالد السهيلي، خلال هذا اللقاء  تقرير الدورة الوطنية الثالثة والأربعين لمعهد الدفاع الوطني، قبل أن يتولى تسليم الشهائد إلى مختلف المشاركين فيها.
 
 ويذكر ان  الدور ال43 لمعهد الدفاع الوطني قد انطلقت  يوم 18 نوفمبر 2025 ، وضمت  48 دارسا من بينهم 16 إطارا ساميا من رئاسة الجمهورية ومن مختلف الوزارات و31 ضابطا ساميا ،واطار سام واحد مدني  من وزارة الدفاع الوطني
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332134

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Ivo - Nor | | beIN Sports
 WC 2026  22:00 Fra - Swe | | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Mex - Ecu | | beIN Sports

كل الأخبار...

18:51 - وزارة الشؤون الاجتماعية تفتح باب التسجيل للمشاركة في المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
18:29 - وزير الدفاع: تقرير الدورة 43 لمعهد الدفاع يدعو الى مقاربة اجتماعية واقتصادية داعمة للتنمية والامن القومي
18:25 - اختتام المشروع التونسي الايطالي "حاجتي بيك" لتعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية: احداث 67 مشروعا و451 موطن شغل
18:15 - قضية العجمي الوريمي: حجز القضية إثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج وتحديد موعد لاحق للمحاكمة.
18:06 - منوبة: ضبط حالة غش باستعمال السماعات الذكيّة في اختبارات اليوم الثاني من دورة المراقبة للبكالوريا
17:50 - طقس... خلايا رعدية وأمطار متوقعة بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب
17:38 - وزيرة المالية تدعو المؤسسات البنكيّة والماليّة إلى مواصلة دعم الميزانية في الفترة القادمة
17:37 - الشركة الوطنية للسكك الحديدية توقع عقد لاقتناء 5 قطارات كهربائية من الصين
17:29 - تونس ترسم ملامح استراتيجيتها الخماسية لتحقيق الأمن الطاقي والمائي والغذائي وتكريس الاستدامة البيئية
17:24 - مشروع المخطط التنموي 2026-2030 يستهدف خفض عجز الميزانية إلى 3 بالمائة والمديونية إلى 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 جوان 2026 | 15 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:15
12:30
05:03
03:12
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet36°
31° Babnet
الــرياح:
3.62 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-26
37°-25
35°-24
31°-23
34°-24
  • Avoirs en devises 24683,0
  • (30/06)
  • Jours d'importation 100
  • 1 € = 3,37311 DT
  • (30/06)
  • 1 $ = 2,95876 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/06)     1535,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/06)   29305 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>