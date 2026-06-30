وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية–الصربية يؤدي زيارة عمل إلى صربيا لتعزيز التعاون البرلماني

يؤدي وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية–الصربية، زيارة عمل إلى جمهورية صربيا، من 28 جوان إلى 1 جويلية 2026، بدعوة من مجموعة الصداقة البرلمانية الصربية–التونسية، وذلك في إطار تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين مجلس نواب الشعب والجمعية الوطنية لجمهورية صربيا.وفي مستهل الزيارة، عقد الوفد التونسي الذي يضم كل من منسقة المجموعة نجلاء اللحياني، وأعضاء المجموعة عزالدين التايب وعدنان العلوش ومراد الخزامي وحمزة بالضيافي، لقاء مع نائبة رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا مارينا راغوس، وجلسة عمل مع مجموعة الصداقة البرلمانية الصربية–التونسية، برئاسة يوفان يانيتش، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن البرلمان.ومثّل اللقاءان مناسبة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية بين تونس وصربيا، وبحث سبل تطوير التعاون البرلماني وتعزيز آليات التشاور والتنسيق بين المؤسستين التشريعيتين، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.وبعد أن نقلت تحيات رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إلى رئيسة الجمعية الوطنية الصربية آنا برنابيتش، أكدت منسقة المجموعة خلال اللقاءين، أن هذه الزيارة تجسد الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون البرلماني إلى مستوى العلاقات التاريخية والسياسية التي تجمع تونس وصربيا.وأكدت أهمية تفعيل دور مجموعتي الصداقة البرلمانيتين، من خلال إعداد برنامج عمل مشترك يشمل تبادل الزيارات البرلمانية، وتكثيف التواصل بين اللجان المختصة، وتبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب.كما أشادت بالحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات البرلمانية بين البلدين، وبإحداث مجموعة التعاون البرلماني مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمجلس نواب الشعب، والتي انبثقت عنها مجموعة الصداقة البرلمانية مع جمهورية صربيا.وأكدت أن السنة الجارية تكتسي رمزية خاصة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مذكرة باحتضان مدينة بنزرت خلال الحرب العالمية الأولى آلاف المدنيين والجنود الصرب، في صفحة مضيئة من التضامن الإنساني، فضلا عن تنظيم معرض "بنزرت 1915–1919: ملاذ الحرية"، الذي يعكس الحرص المشترك على صون الذاكرة التاريخية وتعزيز التقارب بين الشعبين.وأشاد أعضاء الوفد التونسي بعراقة العلاقات التونسية–الصربية في ظل انتماء البلدين إلى حركة عدم الانحياز، وتمسكهما بمبادئ احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والاحتكام إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في تسوية النزاعات بالطرق السلمية.كما أبرزوا أهمية الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي إلى مستوى الإمكانات المتاحة، واستكمال مشاريع الاتفاقيات الثنائية الجاهزة للتوقيع، خاصة في مجالي الإعفاء من التأشيرة والتعاون في تكنولوجيات المعلومات والاتصال، إلى جانب تطوير المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمار، منوهين بالتطور الذي يشهده التعاون السياحي بين البلدين، وأهمية مواصلة دعمه، لا سيما مع تعزيز الربط الجوي بين تونس وصربيا، وبمشاركة تونس في معرض "إكسبو بلغراد 2027".من جانبهما، أكدت نائبة رئيس البرلمان ورئيس مجموعة الصداقة الصربيين، أن إحداث مجموعتي الصداقة البرلمانيتين التونسية والصربية يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التواصل بين المؤسستين التشريعيتين، وتشكّل حجر الأساس لعلاقات برلمانية أكثر نشاطا وديناميكية.وشددا على أن ما يجمع البلدين الصديقين من روابط تاريخية راسخة، وإرث إنساني وقواسم مشتركة يمثل قاعدة صلبة ومنطلقا واعدا لإقامة علاقات أكثر إيجابية وفائدة في مختلف المجالات، معربين عن تقديرهما للموقف التونسي الداعم لوحدة أراضي صربيا وسيادتها.كما أفاد الجانب الصربي، بأنّ الحركة السياحية والتبادل الثقافي بين البلدين يمثلان عاملين مهمين في تعزيز التقارب بين الشعبين، مؤيدا مقترح اعضاء الوفد البرلماني التونسي المتعلق بضرورة إرساء تعاون برلماني منتظم وديناميكي، بما يساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.