السجن 6 سنوات لرئيس مدير عام وكالة سيارات معروفة و4 متهمين في قضية فساد
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة ستة أعوام في حق رئيس مدير عام إحدى وكالات السيارات المعروفة.
كما قضت الدائرة بالسجن لمدة ستة أعوام في حق أربعة متهمين آخرين، من بينهم موظفان عموميان بالديوانة، وذلك على خلفية شبهات فساد مالي وإداري شابت عملية اقتناء الديوانة لنحو 100 سيارة من الوكالة التي يديرها المتهم الرئيسي.
كما قضت الدائرة بالسجن لمدة ستة أعوام في حق أربعة متهمين آخرين، من بينهم موظفان عموميان بالديوانة، وذلك على خلفية شبهات فساد مالي وإداري شابت عملية اقتناء الديوانة لنحو 100 سيارة من الوكالة التي يديرها المتهم الرئيسي.
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