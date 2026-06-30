السجن 6 سنوات لرئيس مدير عام وكالة سيارات معروفة و4 متهمين في قضية فساد

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدةفي حق رئيس مدير عامكما قضت الدائرة بالسجن لمدةفي حق، من بينهم، وذلك على خلفية شبهات فساد مالي وإداري شابت عملية اقتناء الديوانة لنحومنالتي يديرها المتهم الرئيسي.