السجن 6 سنوات لرجل الأعمال الأزهر سطا وبلحسن الطرابلسي في قضية فساد مالي

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قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي، ابتدائيا وحضوريا، بالسجن لمدة ست سنوات في حق رجل الأعمال الأزهر سطا.

كما قضت المحكمة، غيابيا، بالسجن لمدة ست سنوات مع النفاذ العاجل في حق بلحسن الطرابلسي مع خطايا مالية لكليهما.

