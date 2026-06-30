السجن 6 سنوات لرجل الأعمال الأزهر سطا وبلحسن الطرابلسي في قضية فساد مالي

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12:47 - الجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة تؤكد على مواصلة العمل لمزيد تنظيم نشاط العمرة والارتقاء بجودة الخدمات وحماية حقوق المعتمرين
12:36 - طقس... توقع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة أحيانا خاصّة على ولايات الكاف والقصرين وقفصة
الثلاثاء 30 جوان 2026 | 15 محرم 1448
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