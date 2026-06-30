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السجن أربعة أشهر لرجل الأعمال سمير جيّاب في قضية تحيل

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Bookmark article    Publié le Mardi 30 Juin 2026 - 11:21 قراءة: 0 د, 28 ث
      
قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة أربعة أشهر في حق رجل الأعمال سمير جيّاب، وذلك من أجل تهمة التحيل.
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وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أحالت سمير جيّاب بحالة سراح، رغم كونه موقوفا على ذمة قضية أخرى، على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمته إثر شكاية تم تقديمها ضده تتعلق بشبهة التحيل.


وبعد استكمال إجراءات المحاكمة، قضت المحكمة بإدانته والحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر.
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