السجن أربعة أشهر لرجل الأعمال سمير جيّاب في قضية تحيل

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدةفي حق رجل الأعمال، وذلك من أجلوكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أحالتبحالة سراح، رغم كونه موقوفا على ذمة قضية أخرى، على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمته إثر شكاية تم تقديمها ضده تتعلق بشبهةوبعد استكمال إجراءات المحاكمة، قضت المحكمة بإدانته والحكم عليه بالسجن لمدة