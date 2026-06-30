JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:09 Tunis

هيئة الصيادلة تحدث خليةأزمة لمتابعة ملف مستحقات "الكنام"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61c99ef0988042.78032932_mplijekongqhf.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 30 Juin 2026 - 12:49 قراءة: 1 د, 11 ث
      
أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة عن تأسيس خلية أزمة بصفة رسمية على مستوى الهيئة، ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات ملف مستحقات الصندوق الوطني للتأمين على المرض " الكنام"، وتنسيق الخطوات التصحيحية المقبلة بما يضمن حماية المنظومة الصحية ومصلحة المريض، وذلك في ظل تفاقم الأزمة المالية التي تهدد مختلف المتدخلين في القطاع الصحي الخاص.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع عمل عاجل دعا إليه رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، مصطفى العروسي، وضم رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة زبير قيقة مرفوقا بوفد نقابي، ورئيس النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص خليل بن عبد الله، ورئيس الغرفة الوطنية لموزعي الأدوية بالجملة حازم الغول، وفق ماورد في بلاغ للمجلس.


وخصص الاجتماع لتدارس "الاختناق المالي الحاد" الذي يشمل جميع المتدخلين في منظومة الدواء والخدمات البيولوجية، على خلفية البيانات التصعيدية الأخيرة، ولا سيما لوائح الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة التي لوحت بوقف التعامل مع منظومة "الكنام" بداية من الأول من جويلية القادم، إلى جانب بلاغ النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص الداعي إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة بسبب الصعوبات المتكررة في تحصيل مستحقات المخابر.


واستنكر المشاركون التجاوز المستمر للآجال القانونية في صرف المستحقات من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض، مؤكدين أن الأزمة امتدت إلى قطاع توزيع الأدوية بالجملة، بما يهدد بانهيار السلسلة العلاجية بأكملها ويحرم المريض التونسي من حقه الدستوري في الصحة.

وجددت الهياكل المهنية المشاركة دعوتها العاجلة إلى سلطة الإشراف وكافة الجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها الوطنية، والتدخل الفوري لضمان ديمومة المرفق الصحي وإنقاذ القطاع من شلل شبه مؤكد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332107

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Ivo - Nor | | beIN Sports
 WC 2026  22:00 Fra - Swe | | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Mex - Ecu | | beIN Sports

كل الأخبار...

14:09 - فتح باب الترشح لمسابقات المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية
14:05 - كأس العالم 2026: الصحافة الألمانية تصف خروج خروج ألمانيا بالكابوس الجديد والفشل الذريع
14:03 - السجن 4 سنوات لوزير فلاحة أسبق ورئيس سابق لاتحاد الفلاحة والصيد البحري
13:46 - غرفة التجارة والصناعة للوسط بسوسة تنظم ورشة عمل حول آليات التصدير واقتحام الأسواق الخارجية يوم 2 جويلية 2026
13:18 - مؤمن الرحماني اول الانتدابات وموضوع المدرب لم يحسم بعد (كاتب عام مساعد النادي الصفاقسي)
12:49 - هيئة الصيادلة تحدث خليةأزمة لمتابعة ملف مستحقات "الكنام"
12:47 - الجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة تؤكد على مواصلة العمل لمزيد تنظيم نشاط العمرة والارتقاء بجودة الخدمات وحماية حقوق المعتمرين
12:36 - طقس... توقع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة أحيانا خاصّة على ولايات الكاف والقصرين وقفصة
12:29 - السجن 6 سنوات لرئيس مدير عام وكالة سيارات معروفة و4 متهمين في قضية فساد
11:47 - السجن 6 سنوات لرجل الأعمال الأزهر سطا وبلحسن الطرابلسي في قضية فساد مالي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 جوان 2026 | 15 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:15
12:30
05:03
03:12
الرطــوبة:
% 32
Babnet
Babnet35°
35° Babnet
الــرياح:
6.53 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-26
37°-25
35°-25
32°-24
34°-24
  • Avoirs en devises 25361,3
  • (29/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,37301 DT
  • (29/06)
  • 1 $ = 2,95911 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/06)     1535,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/06)   29305 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>