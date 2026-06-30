الجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة تؤكد على مواصلة العمل لمزيد تنظيم نشاط العمرة والارتقاء بجودة الخدمات وحماية حقوق المعتمرين

أكدت الجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة، خلال اجتماع انتظم الجمعة 26 جوان الجاري بتونس العاصمة مع وكالات الأسفار المنخرطة الناشطة في مجال العمرة على مواصلة العمل لمزيد تنظيم هذا النشاط الحيوي والارتقاء بجودة الخدمات وحماية حقوق المعتمرين وترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة النزيهة بما يضمن استدامته ويعزز ثقة المواطن في وكالات الأسفار القانونية المعتمدةوتم التطرق خلال هذا الاجتماع الى الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية للموسم القادم وإعادة تنظيم نشاط العمرة واصلاح المنظومة ككل في ظل الإشكاليات التي شهدها القطاع، خاصة ما يتعلق بتدخل الوسطاء غير المرخص لهم وشركات الخدماتوشدد الحاضرون على ضرورة حماية الوكالات القانونية والمعتمر من الممارسات غير المشروعة وتقديم وإطلاق مشروع "العمرة الموثوقة" الذي يهدف إلى إرساء منظومة جودة الى جانب مناقشة مقترحات مراجعةالوثيقة التوجيهية المنظمة لهذا النشاط بما يتلاءم مع التطورات الحالية ويعزز حوكمة القطاعومثل اللقاء الذي حضرته مختلف الهياكل الرسمية والمتدخلين في القطاع فرصة لتقييم الموسم المنقضي للعمرة ووضع أسس تنظيم موسم جديد أكثر مهنية وشفافية بما يعزز ثقة المواطن ويرتقي بجودة الخدمات