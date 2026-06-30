JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:09 Tunis

مؤمن الرحماني اول الانتدابات وموضوع المدرب لم يحسم بعد (كاتب عام مساعد النادي الصفاقسي)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6133cc40447ce9.43388457_jpomifgqehlnk.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 30 Juin 2026 - 13:18 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أكد الكاتب العام المساعد للنادي الرياضي الصفاقسي مهدي الغريبي تعاقد فريق عاصمة الجنوب مع المهاجم مؤمن الرحماني بعقد يمتد لموسمين.
وأضاف الغريبي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء ان الرحماني بات اول انتدابات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.
وتألق مؤمن الرحماني (27 عاما) خلال الموسم الفارط مع الترجي الجرجيسي الذي سجل معه سبعة أهداف في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وساهم في بلوغه الدور النهائي لكأس تونس.

من جهة اخرى، أفاد الغريبي ان الاتصالات لا تزال جارية بين النادي الصفاقسي ونادي الاينا سبور بخصوص انتقال المهاجم عمر بن علي الى الفريق التركي. وأكد أن النادي الصفاقسي حريص على أن يتماشى العرض المقترح والقيمة الفنية للاعب وأن يلبي الطموحات المالية لفريق عاصمة الجنوب.
وبخصوص هوية المدرب للموسم الرياضي المقبل، بين الكاتب العام المساعد للنادي الصفاقسي ان اللجنة الفنية للفريق بقيادة المدير الرياضي طارق سالم تعكف على دراسة عدد من الخيارات على أن يتم الحسم في المسألة خلال الأيام القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أن النادي الصفاقسي كان قد أنهى بطولة الموسم الماضي في المركز الثالث الذي مكنه من العودة الى أجواء المسابقات القارية بخوض منافسات كاس الكونفدرالية الافريقية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332109

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Ivo - Nor | | beIN Sports
 WC 2026  22:00 Fra - Swe | | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Mex - Ecu | | beIN Sports

كل الأخبار...

14:09 - فتح باب الترشح لمسابقات المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية
14:05 - كأس العالم 2026: الصحافة الألمانية تصف خروج خروج ألمانيا بالكابوس الجديد والفشل الذريع
14:03 - السجن 4 سنوات لوزير فلاحة أسبق ورئيس سابق لاتحاد الفلاحة والصيد البحري
13:46 - غرفة التجارة والصناعة للوسط بسوسة تنظم ورشة عمل حول آليات التصدير واقتحام الأسواق الخارجية يوم 2 جويلية 2026
13:18 - مؤمن الرحماني اول الانتدابات وموضوع المدرب لم يحسم بعد (كاتب عام مساعد النادي الصفاقسي)
12:49 - هيئة الصيادلة تحدث خليةأزمة لمتابعة ملف مستحقات "الكنام"
12:47 - الجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة تؤكد على مواصلة العمل لمزيد تنظيم نشاط العمرة والارتقاء بجودة الخدمات وحماية حقوق المعتمرين
12:36 - طقس... توقع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة أحيانا خاصّة على ولايات الكاف والقصرين وقفصة
12:29 - السجن 6 سنوات لرئيس مدير عام وكالة سيارات معروفة و4 متهمين في قضية فساد
11:47 - السجن 6 سنوات لرجل الأعمال الأزهر سطا وبلحسن الطرابلسي في قضية فساد مالي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 جوان 2026 | 15 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:15
12:30
05:03
03:12
الرطــوبة:
% 32
Babnet
Babnet35°
35° Babnet
الــرياح:
6.53 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-26
37°-25
35°-25
32°-24
34°-24
  • Avoirs en devises 25361,3
  • (29/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,37301 DT
  • (29/06)
  • 1 $ = 2,95911 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/06)     1535,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/06)   29305 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>