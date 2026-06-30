مؤمن الرحماني اول الانتدابات وموضوع المدرب لم يحسم بعد (كاتب عام مساعد النادي الصفاقسي)

أكد الكاتب العام المساعد للنادي الرياضي الصفاقسي مهدي الغريبي تعاقد فريق عاصمة الجنوب مع المهاجم مؤمن الرحماني بعقد يمتد لموسمين.وأضاف الغريبي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء ان الرحماني بات اول انتدابات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.وتألق مؤمن الرحماني (27 عاما) خلال الموسم الفارط مع الترجي الجرجيسي الذي سجل معه سبعة أهداف في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وساهم في بلوغه الدور النهائي لكأس تونس.من جهة اخرى، أفاد الغريبي ان الاتصالات لا تزال جارية بين النادي الصفاقسي ونادي الاينا سبور بخصوص انتقال المهاجم عمر بن علي الى الفريق التركي. وأكد أن النادي الصفاقسي حريص على أن يتماشى العرض المقترح والقيمة الفنية للاعب وأن يلبي الطموحات المالية لفريق عاصمة الجنوب.وبخصوص هوية المدرب للموسم الرياضي المقبل، بين الكاتب العام المساعد للنادي الصفاقسي ان اللجنة الفنية للفريق بقيادة المدير الرياضي طارق سالم تعكف على دراسة عدد من الخيارات على أن يتم الحسم في المسألة خلال الأيام القادمة.وتجدر الإشارة إلى أن النادي الصفاقسي كان قد أنهى بطولة الموسم الماضي في المركز الثالث الذي مكنه من العودة الى أجواء المسابقات القارية بخوض منافسات كاس الكونفدرالية الافريقية.