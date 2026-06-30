طبيبة تونسية تتحصل على جائزة دولية في الأمراض الجلدية لسنة 2027

تحصّلت الطبيبة المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الامن الداخلي بالمرسى، أسمهان السويسي، على جائزة "أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي" لسنة 2027، التي تمنحها الجمعية الدولية للأمراض الجلدية عن منطقة إفريقيا.وجاء هذا التتويج إثر ترشيح قدّمته الجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية، وصادق عليه مجلس إدارة الجمعية الدولية خلال اجتماع عقد يوم 20 جوان 2026، وذلك بعد دراسة عدد قياسي من الترشحات خلال هذه السنة.ومن المنتظر أن تتسلم الدكتورة أسمهان السويسي الجائزة خلال حفل الافتتاح الرسمي للمؤتمر العالمي السادس والعشرين للأمراض الجلدية، المزمع عقده بمدينة غوادالاخارا المكسيكية من 21 إلى 26 جوان 2027.وأعربت إدارة المستشفى عن اعتزازها بهذا التتويج الدولي الذي يعكس كفاءة الإطارات الطبية التونسية وتميّزها على الصعيد العلمي الدولي.وتعد الدكتورة أسمهان السويسي من الكفاءات الطبية التونسية البارزة، وهي أستاذة مبرزة في الأمراض الجلدية بكلية الطب بتونس، وشغلت منصب الكاتب العام للجمعية التونسية للأمراض الجلدية والتناسلية.وتندرج هذه الجائزة ضمن برنامج الجمعية الدولية لدعم الأطباء الشباب تحت شعار "صحة الجلد من أجل العالم".