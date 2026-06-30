الديوان الوطني للصناعات التقليدية يفتح باب الترشح للمشاركة في معرض مرسيليا الدولي 2026

أعلن الديوان الوطني للصناعات التقليدية عن فتح باب الترشح للمشاركة في المعرض الدولي بمرسيليا "Foire de Marseille" الذي سينتظم بالشراكة مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 25 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2026.وأوضح الديوان أن المشاركة ستشمل ثمانية حرفيين أو مؤسسات حرفية يمثلون مختلف اختصاصات الصناعات التقليدية بهدف الترويج للمنتج الحرفي التونسي وتعزيز حضوره بالأسواق الخارجية.ودعا الديوان الراغبين في المشاركة في هذا الحدث إلى إيداع ملفات ترشحهم لدى المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية الراجعين إليها بالنظر ترابيا مشيرا إلى أن آخر أجل لقبول ملفات المشاركة هو يوم 8 جويلية 2026.