المدرسة الوطنية للادارة تشرع في تأمين التكوين ل192 متفقدا للمراقبة الاقتصادية

انطلقت المدرسة الوطنية للادارة في تأمين برنامج التكوين التأهيلي لفائدة متفقدي المصالح الاقتصادية المنتدبين الجدد بوزارة التجارة وتنمية الصادرات وعددهم (192) متفقدا وذلك وفقا للاتفاقية المبرمة بين الجانبين بتاريخ 23 جوان 2026ويشتمل هذا البرنامج التكويني على مجموعة من الوحدات التكوينية الأفقية المكونة للجذع المشترك على غرار التنظيم الإداري والشراءات والصفقات العمومية والمبادئ الأساسية للمالية العمومية والتصرف في الميزانية حسب الأهداف وإعداد وصياغة النصوص القانونية من جهة ومجموعة من الوحدات التكوينية الخصوصية الموافقة لرتب وأسلاك المنتدبين الجدد من جهة أخرىويندرج تنفيذ هذا البرنامج التكويني في إطار تجسيم الإجراءات ذات الأمد القصير والواردة بمشروع الإصلاح الهيكلي والشامل لمنظومة التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارةهذا، سيتواصل خلال الفترة القادمة تنفيذ هذا البرنامج التكوين التأهيلي للمنتدبين الجدد لفائدة الوزارات التي وجهت طلباتها إلى المدرسة الوطنية للإدارة على غرار مصالح كل من وزارة الداخلية (بخصوص الرتب الإدارية) ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري