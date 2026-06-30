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مدنين: قسما طب الاسنان والتاهيل الوظيفي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة يستانفان نشاطهما بعد اشغال تهيئة وصيانة

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Bookmark article    Publié le Mardi 30 Juin 2026 - 16:22 قراءة: 0 د, 34 ث
      
استانف قسم طب الاسنان بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين نشاطه، بداية من يوم امس الاثنين، بعد استكمال اشغال تهيئة وصيانة وتجهيز، وفق بلاغ وجهته ادارة المستشفى الى عموم المواطنين للاستفادة من خدمات القسم الذي لبس حلة جديدة.

كما استانف العمل في الاسبوع الماضي بوحدة التاهيل الوظيفي بالمستشفى، بعد ان انتهت بها اشغال تهيئة وصيانة وتوفير التجهيزات المناسبة التي تساهم في مساعدة المريض على استعادة صحته ومختلف تدخلات التقويم والعلاج الطبيعي.

وتاتي عمليات تهيئة وصيانة هذه الاقسام وتجهيزها في اطار الحرص على تامين جودة الخدمات الطبية للمرضى والارتقاء بالمنظومة الصحية العمومية الى مستوى انتظارات وتطلعات المواطن من ناحية وتحسين ظروف العمل للاطارات الطبية وشبه الطبية من ناحية اخرى بما يوفر مناخا ملائما للعلاج وللعمل.
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16:22 - مدنين: قسما طب الاسنان والتاهيل الوظيفي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة يستانفان نشاطهما بعد اشغال تهيئة وصيانة
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