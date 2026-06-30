تونس ترسم ملامح استراتيجيتها الخماسية لتحقيق الأمن الطاقي والمائي والغذائي وتكريس الاستدامة البيئية

الاستقلال الطاقي: رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 35% بحلول 2030



الأمن المائي: تنويع المصادر، تحلية مياه البحر وحوكمة السدود



الأمن الغذائي والنهوض بالفلاحة المستدامة



الحفاظ على البيئة، حماية الشريط الساحلي وإرساء الاقتصاد الدائري



تخوضمن خلالمساراً حاسماً نحو تكريسكخيار استراتيجي حتمي لمجابهةوالضغوطات المتزايدة علىوتهدفعبر حزمة منالعميقة إلى تحقيق، مع تعزيزواستجابتها للمعاييرالجديدة، لا سيما تلك المفروضة من قبلتضعتسريع نسقفي صدارة أولوياتها، حيث يستهدفرفع حصةفيلتصل إلىفي أفق سنةوبالتوازي، تسعىإلى تحسينلتقليصبنسبة، مما يساهم بشكل مباشر في تخفيفوالحد منوتشملتسريع محاورفي أفق سنة، مرتكزة على إنجازلإنتاج الكهرباء من، لعل أبرزهاالذي دخل حيز الاستغلال كأحدلتعزيز، إلى جانب التخطيط لإنجازلإنتاج الكهرباء منبقدرةكما يتم التخطيط لإنجازبقدرةبـ، وإنجاز مشروعبـبقدرةبهدف دعموفي مجاليجري العمل على تفعيل، وتطويربالدورة المزدوجة بطاقةلدعمفي مواجهةالشديد وتذبذب، أقرتمقاربة متكاملة للتصرف فيتستند إلى تحسين، وصيانة، والحد منخاصة في قطاعيوترتكزعلى تنويععبر تعبئةمن خلال توسعة وتوطينوتشملتوسعةوتحليةبكل منوفي ذات السياق سيتم إعادة استخدامبتعصير وتوسيعوتحسين جودةبهدف دمجها في، لا سيما لـ).وبشأنيجري العمل على تدعيم منظومةلتعزيز مرونة، ومنها، وتحويل مياهإلىلتأمينوالموازنة المائية بالولايات المذكورة.وعلى المدى القصير، تتجه الجهود نحوعبر مراجعة شاملة لـلتكريس مبادئمع إعطاء الأولوية المطلقة لـتتلازم جهودمع استراتيجية صارمة لتحقيقعبر النهوض بـالرافعة لـويتضمنالرفع من نسبة استعمالفيلتنتقل منحالياً إلى، والتوسع فيباستخدامبما يساهم في تعزيزوترشيدكما سيتم التركيز على تحسينعبر اعتمادوأكثر قدرة على التكيف مع، بالإضافة إلى تثمينذات القدرةالعالية، وتطويرلرفع طاقات، بالتوازي مع تكثيف العمل علىلبلوغ هدففي أفق عامتعهدالجديد بإعطاء عناية بالغة لحمايةوتثمينمن خلال تفعيلالضرورية.وترتكزعلى حمايةعبر تنفيذلمقاومةوتطهيروحمايةمن، مع توسيع نطاقلتشملوتحسين مواصفاتلتطابق، لاسيما بـومن ضمنالتي سيتم الاشتغال عليهاوإرساءبقطع خطوات ملموسة نحو القطع مععبر إرساءلتسييروالمشابهة وتثمينها لإنتاجواستعمالها كـ، مع تطبيق مبدأوتكريس