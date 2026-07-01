تربية الماشية في إفريقيا: الذكاء الإصطناعي "حصان طروادة" المالي الجديد للبنك الدولي وفق تقرير حديث

في الوقت، الذي يضاعف فيه البنك الدولي إستثماراته في القطاع الفلاحي الإفريقي، يدق تقرير جديد صادر عن التحالف من أجل السيادة الغذائية في إفريقيا ومعهد الزراعة والسياسة التجارية ناقوس الخطر، محذرا من أن الوعود التكنولوجية المرتبطة بالذكاء الإصطناعي قد تخفي وراءها آلية لإغراق صغار مربي الماشية في الديون وإحكام السيطرة عليهم.وفق تقرير جاء تحت عنوان "البنك يتصدر المشهد" رسخت مجموعة البنك الدولي مكانتها كقاطرة لـ"الثورة الخضراء" في إفريقيا، حيث خصصت 12 مليار دولار لمشاريع مرتبطة بتربية الماشية خلال العقد الماضي.وتتمحور هذه الإستراتيجية حول مبادرة " AgriConnect " التي تضع الذكاء الإصطناعي والتقنيات الرقمية المترابطة في صميم عملية التحول الريفي.ويشير التقرير إلى تحول جوهري في الخطاب، فبعد أن كانت وكالات التنمية التقليدية تتحدث عن الحد من الفقر، أصبح البنك الدولي يروج اليوم لنموذج يحول مربي الماشية إلى مجموعة متدفقة من المعطيات.ويصف رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، هذه العملية بأنها حلقة "حميدة"، إذ يستخدم المربي هاتفه المحمول لتشخيص مرض يصيب حيواناته عبر إلتقاط صورة، مما يولد "سجلا من البيانات".وترى المؤسسة أن هذا الكم الكبير من البيانات يتيح إنشاء سجل قروض لفائدة المربين، الذين لم يكن لديهم أي تاريخ في مجال الاقتراض سابقا، الأمر الذي يفتح المجال أمام البنوك والمستثمرين من القطاع الخاص لعرض تمويلاتهم.لكن معدو التقرير يرون في هذا التوجه تهديدا لإستقلالية المنتجين. فاعتماد الذكاء الإصطناعي والطائرات المسيّرة يقدّم باعتباره بديلا عن "خدمات الإرشاد الفلاحي التقليدية، التي غالبا ما تكون غير فعالة"، وهو ما يؤدي إلى استبدال الخبرة البشرية المحلية بخوارزميات تديرها شركات التكنولوجيا والتمويل العملاقة.