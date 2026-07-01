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وزير الخارجية يشرف على حصة تكوينية حول الخدمات القنصلية الرقمية

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Bookmark article    Publié le Mercredi 01 Juillet 2026 - 21:04 قراءة: 1 د, 10 ث
      
أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الأربعاء بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، على حصة تكوينية حول الخدمات القنصلية الرقمية، وذلك في إطار الدورة التكوينية التي تنظمها الوزارة خلال الفترة الممتدة من 23 جوان إلى 8 جويلية 2026 لفائدة الأعوان من السلك الدبلوماسي والسلك الإداري والتقني المعيّنين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في إطار الحركة السنوية لسنة 2026.

وأكد النفطي، وفق ما ورد على المنصة الإخبارية التابعة للوزارة، المكانة المحورية التي يحتلّها العمل القنصلي ضمن مهام وزارة الشؤون الخارجية، باعتباره واجهة الإدارة تجاه المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج وأحد أبرز مجالات تجسيد جودة المرفق العمومي.


كما أبرز العناية الخاصة التي توليها الدولة التونسية، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، لأوضاع الجالية التونسية بالخارج والحرص المستمر على تطوير الخدمات القنصلية وتبسيط إجراءاتها وتحسين جودتها وتقريبها من المواطنين من خلال مواصلة مسار التحول الرقمي ولاسيما عبر إرساء خدمات " E-Consulat".


وتضمّن برنامج الحصة التكوينية ربطا مباشرا بتقنيات الاتصال المرئي مع كل من القنصلية العامة للجمهورية التونسية بباريس وقنصلية تونس ببانتان، بما أتاح للمتكونين متابعة سير العمل القنصلي ميدانيا والاطلاع على مختلف مراحل إسداء الخدمات القنصلية لفائدة أفراد الجالية التونسية.

كما أتاحت هذه المبادرة للمشاركين الاستماع إلى شهادات حية لعدد من المواطنين المنتفعين بالخدمات القنصلية الذين عبروا عن بعض مقترحاتهم وملاحظاتهم بخصوص ما تشهده هذه الخدمات من تطوير وتحديث وما تستحقه من تحسين في بعض الجوانب، بما يعكس حرص الوزارة على تعزيز نجاعة الأداء القنصلي والاستجابة لتطلعات التونسيين بالخارج، لاسيما في هذه الفترة من السنة.
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