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منوبة: وزيرة الثقافة تدشن دار الثقافة بوادي الليل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67445e2f2ac2b0.87675172_emjinglkfhopq.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 01 Juillet 2026 - 22:29 قراءة: 1 د, 23 ث
      
دشنت وزير الثقافة أمينة الصرارفي مساء اليوم الأربعاء، دار الثقافة بوادي الليل والتي تم القبول النهائي لبنايتها مؤخرا بعد إنجازها بكلفة 2.983 مليون دينار
وكان الزيارة مناسبة لمواكبة الوزيرة عدد من أنشطة نوادي دار الثقافة وابداعات روادها بعد انطلاق نشاطها منذ مارس 2025.


 وأكدت الوزيرة في تصريح لــ "وات"، أهمية هذه المؤسسة الثقافية   الممتدة على مساحة 3846 مترا مربّعا والذي يشمل جناح قاعة العروض وجناح النوادي وفضاء أخضر ، معتبرة إياها مكسبا للمنطقة وللجهة يجب المحافظة عليه وضمان ديمومة انشطته وتدعيمه بمزيد النوادي بالتعاون مع مثقفي الجهة وناشطيها في مختلف الفنون حتى تبقى نشطة ومواكبة للتطور، وتقدم خدمات ثقافية ذات جودة عالية.
وأكدت الوزيرة أن الجهة تتوفر على أرضية ثقافية مهمة بفضل انتشار دور الثقافة بسبع معتمديات في انتظار المركب الثقافي بمنوبة المدينة المبرمج ضمن قسط ثاني من مشروع يتضمن قسطه الأول بناء مقر المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية
كما أكدت أن الأولوية ليست فقط لبناء مؤسسة جديدة، بل أيضا للمحافظة على المؤسسات الموجودة، وحسن تسييرها واستغلالها بالشكل الأمثل.

ولفتت إلى حرص الوزارة على العناية بالترا ث والمعالم بجهة منوبة شأنها شأن بقية جهات الجمهورية وذلك من خلال برامج الجرد والتوثيق والرقمنة التي يشرف عليها المعهد الوطني للتراث، بما يضمن حماية هذا الرصيد الحضاري وتثمينه تدريجيا ، لافتة إلى الاعداد على مستوى المندوبية  لاستغلال معلم كنيسة طبربة كرواق للفنون  يحتضن معارض الفنون التشكيلية وغيرها .  
 هذا واطلعت الوزيرة رفقة والي الجهة محمود شعيب، بالمناسبة، على نشاط النوادي على غرار الموسيقى والرقص والمسرح والرسم واللغات، واستمعت الى عروض في الغناء والعزف والرقص، فضلا على عرض وثائقي حول أنشطة دار الثقافة طيلة الأشهر المنقضية والتظاهرات الثقافية والفنية التي احتضنتها المؤسسة ومختلف الجهود المبذولة في تنويع الأنشطة وتحسين جودة الخدمات الثقافية، بما يعزز دور دار الثقافة كفضاء للإبداع والتكوين والانفتاح على المحيط.  
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