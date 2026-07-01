قبلي: تحديد طرق التزوّد بالناموسية استعدادا لموسم حماية صابة التمور من دودة التمر والأمطار

انطلقت الاستعدادات لحماية صابة التمور من الامطار ودودة التمر لموسم 2026- 2027، وتم في هذا الإطار عقد جلسة تحضيرية خلال الأسبوع المنقضي للجنة الجهوية لمتابعة تنفيذ تدخلات صندوق النهوض بجودة التمور، وذلك تبعا للمنشور عدد 64 الصادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية الذي يضبط إجراءات تنفيذ برنامج تدخل هذا الصندوق عبر تكثيف استعمال الناموسية، وفق المدير الجهوي للمجمع المهني المشترك للتمور عياض بن حمد.وأضاف بن حمد، في تصريح لصحفي "وات"، قد الجلسة أوصت بإصدار بلاغ من طرف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية موجه لمنتجي التمور والمصدّرين يدعوهم الى الإسراع بتقديم مطالب للانتفاع بالناموسية سواء عن طريق الهياكل المهنية المنضوين تحتها من مجامع تنمية فلاحية او شركات تعاونية او شركات اهلية ناشطة في قطاع التمور.وتتولى الهياكل المشار إليها آنفا جمع المطالب، واعداد قائمات اسمية للمنتجين الراغبين في اقتناء الناموسية وايداعها لدى خلية الارشاد الفلاحي الراجعين لها بالنظر على ان تكون الوضعية الجبائية للهيكل المتقدم بالمطالب مسواة، كما يمكن للمنتجين غير المنضوين بأي هيكل مهني تقديم مطالبهم بصفة فردية ومباشرة لدى خلية الارشاد الفلاحي الراجعين لها بالنظر على أن تكون الوضعية الجبائية لصاحب المطلب مسواة.وبخصوص مصدري التمور، أشار عياض بن حمد الى انه يمكنهم تقديم مطالبهم مرفقة بقائمة اسمية في المنتجين المتعاقدين معهم ومصحوبة بنسخ من عقود الإنتاج او قائمة اسمية باصحاب المستغلات التي تم شراء منتوجها على رؤوس النخيل لدى خلية الارشاد الفلاحي الراجعين لها بالنظر مع ضرورة أن تكون الوضعية الجبائية للمصدر مسواة.وأشار إلى أنّه تم الشروع في تقديم مطالب اقتناء الناموسية بداية من 25 جوان المنقضي وتتواصل الى غاية 21 اوت 2026، علما أن سعر بيع الوحدة حدّد بـ 1150 مليم بالنسبة للهياكل المهنية، وبـ 1180 للناموسية الواحدة بالنسبة للمصدرين او للفلاحين المتقدمين بمطالبهم بصفة فردية.