الأربعاء 1 جويلية 2026: إلزامية امتثال بقية الشركات لتركيز أجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان

ينتظر بداية منأن تمتثل بقية الشركات الناشطة في قطاع، وتلتزم بتركيزبالمحلات، تنفيذا لما ضبطهالمؤرخ فيوالمتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان.كما يأتي هذا القرار تطبيقا لأحكامالمؤرخ فيوالمتعلق بضبط الطرق العملية لاعتمادالمتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان.ويندرج اعتمادضمن جهودللتصدي لـوإرساءبين المطالبين بالأداء.وحسب قرار، "تعتبر مؤسسات مسدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان، على معنىمن، كل المؤسسات التي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية ببيعأوالمعدة بمحل النشاط أو الجاهزة، والتي توفر لحرفائها خدمة استهلاكها على عين المكان".وكانتمن هذا المسار الجبائي قد انطلقت في، وشملت الشركات التي تدير، و، ووبحلول، سيتسع نطاق الإلزام ليشمل قانونياالتي تقدمالمعدة للاستهلاك بمحل النشاط أو الجاهزة.أما بخصوص، فقد ضبط القرار الآجال التالية لامتثالهم:* ابتداء من: الأشخاص الطبيعيون الخاضعونوالمطالبون بإيداع تصاريحهم الجبائية بصفة شهرية.* ابتداء من: بقية الأشخاص الطبيعيين الناشطين في القطاع.وكانفي، قد أفاد في تصريح سابق لوكالة، أنه تم إعدادالتي ستعنى بمتابعة عمليات الاستهلاك على عين المكان، وتم تصميمها وتطويرها في صلببكفاءات تونسية.وأشار إلى أنه تم الاشتغال على هذا المشروع لأكثر منليصل إلى مرحلة التجسيم في، وذلك لإحكام التصرف فيه وتأمينه، وخاصة ضمانودعا المتحدث الفئة المعنية بتطبيقالمؤرخ في، والتي تضمالناشطين في شكل، إلى الانخراط فيوأبرز أن الانخراط يتم من خلال الاتصال بـ، والذين يمكن الاطلاع على قائماتهم على موقع، وذلك لملاءمة آلات التسجيل القديمة أو تعديلها وفقا للمعايير المطابقة، أو اقتناءمطابقة.وخلصإلى التأكيد على أن