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تعيين ماريسكا مدربا لمانشستر سيتي خلفا لغوارديولا

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Bookmark article    Publié le Lundi 29 Juin 2026 - 16:26 قراءة: 1 د, 25 ث
      
أ​علن مانشستر سيتي الانقليزي اليوم الاثنين ‌عن تعيين إنزو ماريسكا ‌مدربا للفريق خلفا لبيب غوارديولا في الموسم المقبل.
ووقع ماريسكا عقدا لمدة ثلاث سنوات، ويتمتع بمعرفة جيدة بالوضع ⁠في مانشستر سيتي، حيث سبق له تدريب فريق الشبان.
كما شغل مساعدا لغوارديولا خلال موسم 2018-2019 الذي ​حقق فيه سيتي الثلاثية.


وقال ماريسكا في بيان "مانشستر سيتي ناد أعرفه جيدا، والحصول ⁠على فرصة تدريب هذا الفريق أمر رائع بالنسبة لي. ما يميز هذا النادي هو ⁠مستوى الأشخاص الذين يعملون هنا، وأود أن أشكرهم على ثقتهم في قدراتي. لا أطيق الانتظار لبدء تدريب اللاعبين. أريد أن نفوز، ونلعب كرة قدم جيدة، ونستمتع بالضغط الذي يرافق تمثيل مانشستر سيتي".


وبدأت مسيرة ماريسكا (46 عاما) كمدرب في بارما عام 2021، ​حيث استمر لمدة 14 مباراة، وفاز بأربع مباريات فقط.

وتولى تدريب ليستر سيتي في بداية موسم 2023-2024 في ‌الدرجة الثانية، وقاد الفريق للعودة إلى البطولة الانقليزية الممتازة بصفته بطلا.

وأدى نجاحه في ليستر إلى انتقاله إلى تشيلسي، ⁠حيث أوكلت له مهمة قيادة تشكيلة شابة لكنها ‌مكلفة إلى رابطة أبطال أوروبا. وأنهى ماريسكا الموسم في المركز الرابع في البطولة الانقليزية، كما فاز بدوري المؤتمر وكأس العالم للأندية، رغم تدهور علاقته مع مالكي النادي اللندني، وغادر ستامفورد بريدج في منتصف موسمه الثاني.
ويواجه الآن مهمة شاقة تتمثل في خلافة ‌غوارديولا (55 عاما)، الذي حول مانشستر سيتي ⁠خلال فترة عمله التي استمرت عقدا من الزمن إلى القوة المهيمنة في كرة القدم الإنقليزية.
وقاد غوارديولا، الذي ‌أعلن رحيله في ماي الماضي، مانشستر سيتي إلى سلسلة مبهرة من الألقاب، بينها الفوز بالبطولة الانقليزية ست مرات ورابطة أبطال ‌أوروبا ⁠مرة واحدة. وفاز الإسباني بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنقليزي في موسمه الأخير، مكللا مسيرته الرائعة مع النادي.
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