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نهاية العلاقة التعاقدية بين المدرب التونسي ماهر الكنزاري ونادي زاخو العراقي

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Bookmark article    Publié le Lundi 29 Juin 2026 - 16:12 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلن نادي زاخو العراقي عن مغادرة المدرب التونسي ماهر الكنزاري المقاليد الفنية للفريق وذلك بعد أيام قليلة من التعاقد معه.

وقال النادي العراقي في بلاغ على صفحته الرسمية "أن المدرب ماهر كنزاري قد استقال رسميًا واعتذر لإدارة النادي لعدم تمكنه من تدريب الفريق في دوري نجوم العراق، نظرًا لظروف عائلية طارئة وغير متوقعة قد تطرأ عليه".


يذكر أنّ ماهر الكنزاري كان قد تعاقد مع نادي زاخو العراقي في 12 جوان الجاري وذلك بعد أشهر من مغادرته العارضة الفنية للترجي الرياضي التونسي.
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