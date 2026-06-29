باحث في الهندسة الطاقية: تخزين الطاقة والوقود المستديم ركيزتان لنجاح الانتقال الطاقي في تونس

وات -

تسريع وتيرة مشاريع الطاقات المتجددة



التخزين... صمام أمان المنظومة الكهربائية



الكيروزين الأخضر... فرصة اقتصادية واعدة



هندسة جديدة للشبكة الكهربائية



( مريم الخضراوي)- سرّعت تونس وتيرة انتقالها الطاقي عبر إطلاق حزمة جديدة من مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تطمح من خلالها إلى بلوغ نسبة 35 بالمائة من الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي بحلول سنة 2030، بما يحدّ من تبعيتها الطاقية ويفضي تدريجيا إلى تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.ويرى الأستاذ والباحث في الهندسة الطاقية، محمد صادق قلوز، أن نجاح هذا الانتقال يمرعبر جملة من الركائز الأساسية، تشمل تكييف الشبكة الكهربائية بالاستناد إلى نتائج النمذجة الطاقية، والاستثمار في حلول التخزين المبتكرة، إلى جانب تطوير وإنتاج أنواع الوقود المستديم، على غرار "الكيروزين الأخضر".وأوضح الباحث التونسي، في حوار خصّ به "وات" على هامش ورشة رفيعة المستوى حول النمذجة الطاقية انتظمت يوم 24 جوان بتونس، أن هذه الرؤية ترمي إلى تحقيق السيادة الطاقية، بما قد يؤهل البلاد للتحول إلى مركز لوجستي إقليمي بارز في مجال الطاقة.وشدد قلوز، وهو عضو بفريق أبحاث في مختبر دراسات الأنظمة الحرارية والطاقية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير، على ضرورة تدارك التأخير المسجل في تحقيق أهداف الانتقال الطاقي، من خلال إنجاز مشاريع ذات قدرة إنتاجية كبرى تصل إلى 500 ميغاوات، مع العمل على التبسيط الجذري للإجراءات الإدارية.وقال في هذا الصدد: "رغم تحقيق تونس نسبة ربط كهربائي تتجاوز 99 بالمائة، فإن التحدي الراهن يكمن في تكييف بنية الشبكة الوطنية مع طبيعة إنتاج الطاقات المتجددة، الذي يتميز بانتشاره الجغرافي الواسع وعدم استقراره زمنيًا."واعتبر الأستاذ في الهندسة الطاقية أن تخزين الطاقة يمثل "حجر الزاوية" لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، لا سيما في مواجهة تقطع إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال الليل وفي بعض الفصول.وأضاف أن تكنولوجيا البطاريات شهدت تقدما ملحوظا في مجال التخزين قصير المدى، كاشفا أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تدرس حاليا تنفيذ مشروع محطة للضخ تعتمد توربينات المياه (STEP) بوادي المالح بولاية جندوبة، بقدرة تتراوح بين 400 و600 ميغاوات، لتوفير حلول تخزين موسمي طويل المدى.وأوضح أن هذا النظام يعمل بمثابة "بطارية مائية عملاقة"، إذ يتم ضخ المياه إلى خزانات علوية عند توفر فائض في إنتاج الكهرباء، قبل إعادة استخدامها لتوليد الطاقة خلال فترات الذروة.وفي نظرة استشرافية تستند إلى الأبحاث العلمية وسيناريوهات النمذجة الطاقية، أشار الباحث إلى أن إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يمثل فرصة واعدة لتونس.وذكر، في هذا الإطار، أن دراسة علمية أشرف على إنجازها، خلصت إلى أن تونس قادرة، في أفق سنة 2050، على إنتاج "الكيروزان الأخضر"، أو ما يعرف بوقود الطيران المستديم (SAF)، انطلاقا من الهيدروجين الأخضر وثاني أكسيد الكربون المستخلص من الهواء.وأظهرت نتائج الدراسة أن تكلفة إنتاج هذا الوقود في تونس ستكون أقل بنسبة 25 بالمائة مقارنة بأوروبا، و20 بالمائة مقارنة بالولايات المتحدة.ومن شأن هذه الميزة التنافسية أن تحول تونس إلى محطة استراتيجية لشركات الطيران والشحن البحري، إذ سيسمح توفير وقود خال من الكربون في الموانئ والمطارات التونسية باستقطاب تدفقات تجارية جديدة، وخفض تكاليف نقل الصادرات والواردات الوطنية، بما يقلص اعتمادها على المراكز اللوجستية الأوروبية.وبخصوص الشبكة الوطنية للكهرباء، أشار قلوز إلى أن الانتقال من المحطات الحرارية التقليدية، المتمركزة أساسًا على السواحل لاعتمادها على مياه البحر في التبريد، إلى محطات الطاقات المتجددة المنتشرة في الجنوب والغرب، يتطلب إعادة هيكلة شاملة للشبكة.وأضاف أن عمليات النمذجة الطاقية الجارية تسمح بتوجيه الاستثمارات نحو المناطق ذات الأولوية، مؤكدًا أنه إذا كانت الشبكة الحالية قادرة على استيعاب الإنتاج الإضافي من الطاقات المتجددة إلى حدود سنة 2030، فإن تعزيزات كبرى ستصبح ضرورية بداية من سنة 2035.وشدد الباحث، في ختام حواره مع "وات"، على أهمية التعاون بين وزارة الصناعة والشركة التونسية للكهرباء والغاز، من ناحية ودوائر البحث العلمي من ناحية ثانية، للاستفادة من نتائج الدراسات وتحويلها إلى قرارات ومشاريع ملموسة، داعيًا إلى تضافر جهود الباحثين والصناعيين وصناع القرار، وتوفير "إرادة قوية" لاستغلال الإمكانات الهائلة التي تزخر بها تونس في مجال الطاقات المتجددة.