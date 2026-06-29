تأجيل محاكمة رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة إلى 21 سبتمبر

قررتلدى، اليوم، تأجيل محاكمةإلى جلسة، استجابة لطلب تقدم به محامي المتهم.ويتعلق ملف القضية بشبهاتوقد تم جلب المتهم إلى جلسة المحاكمة، فيما طلبالتأخير من أجل تقديم طلبات الدعوى المدنية.