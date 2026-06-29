تأجيل محاكمة رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة إلى 21 سبتمبر
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، تأجيل محاكمة رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة إلى جلسة 21 سبتمبر المقبل، استجابة لطلب تقدم به محامي المتهم.
ويتعلق ملف القضية بشبهات فساد مالي وإداري.
وقد تم جلب المتهم إلى جلسة المحاكمة، فيما طلب المكلف العام بنزاعات الدولة التأخير من أجل تقديم طلبات الدعوى المدنية.
ويتعلق ملف القضية بشبهات فساد مالي وإداري.
وقد تم جلب المتهم إلى جلسة المحاكمة، فيما طلب المكلف العام بنزاعات الدولة التأخير من أجل تقديم طلبات الدعوى المدنية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332053