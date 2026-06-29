كسوف جزئي للشمس في تونس يوم 12 أوت 2026.. ومدينة العلوم تنظم تظاهرة فلكية بسجنان

سيشهد العالم يومظاهرة فلكية مميزة تتمثل في، حيث يعبر مسار الكسوف الكلي مناطق واسعة تشملوأجزاء منوستكون هذه الظاهرة مرئية فيعلى شكليتزامن مع غروبها، حيث سيحجبما يصل إلىمن قرص الشمس، مما يوفر للمشاهدين منظراً فلكياً نادراً وجميلاً عند الأفق الغربي، وفق ما أفادت به، التي أعلنت عن تنظيمبموقعبولايةلمتابعة هذه الظاهرة.وسيبدأ الكسوف في تونس على الساعة، عندما تكون الشمس على ارتفاع يقاربفوق الأفق، فيما سيبلغ ذروته على الساعة، بالتزامن تقريباً مع غروب الشمس، حيث سيحجب القمر حواليمن سطحها الظاهر.أما نهاية الظاهرة فستحدث بعد غروب الشمس، لذلك يُصنَّف هذا الحدث في تونس ضمن ما يُعرف بـ، إذ تكون الشمس قد غابت قبل انتهاء جميع مراحل الكسوف.واختارتموقعلرصد أكبر نسبة ممكنة من الكسوف في أفضل الظروف، بفضل انفتاح أفقه الغربي بالكامل على، ما يجعله من أفضل المواقع في تونس لمتابعة هذا الحدث الفلكي.ويتضمن برنامج التظاهرة متابعةمنإلى، باستعمال، مع متابعة مباشرة لمراحل الظاهرة، بداية من انطلاق الكسوف على الساعة، ثم ذروته على الساعة، وصولاً إلى غروب الشمس وهي في حالة كسوف حوالي الساعةكما يشمل البرنامجبعنوانمنإلى، تتناول آلية حدوث الكسوفات الشمسية، وظروف رصد هذا الكسوف في تونس، وأبرز الظواهر الفلكية المنتظرة خلال السنوات القادمة.وسيتمكن المشاركون أيضاً من حضور عرض فيورصد السماء الليلية منإلى، لمشاهدةوعدد من، والتعرف على أبرزالظاهرة في سماء الصيف.وشددتعلى أن النظر مباشرة إلى الشمس دون وسائل حماية مناسبة قد يسبب، داعية إلى استعمالأو أجهزة رصد مزودة بمرشحات شمسية مخصصة لهذا الغرض.كما دعت العموم والعائلات والمهتمين بعلم الفلك والتلاميذ والطلبة إلى المشاركة في هذه التظاهرة العلمية، لمتابعة أحد أجمل المشاهد السماوية التي يمكن رصدها من تونس.