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كسوف جزئي للشمس في تونس يوم 12 أوت 2026.. ومدينة العلوم تنظم تظاهرة فلكية بسجنان

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a429c70c9c3a1.00622638_emgiojkqhnflp.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 29 Juin 2026 - 17:23 قراءة: 1 د, 51 ث
      
سيشهد العالم يوم الأربعاء 12 أوت 2026 ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس، حيث يعبر مسار الكسوف الكلي مناطق واسعة تشمل شمال غرينلاند وآيسلندا وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط.

وستكون هذه الظاهرة مرئية في تونس على شكل كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها، حيث سيحجب القمر ما يصل إلى 59,3 بالمائة من قرص الشمس، مما يوفر للمشاهدين منظراً فلكياً نادراً وجميلاً عند الأفق الغربي، وفق ما أفادت به مدينة العلوم بتونس، التي أعلنت عن تنظيم تظاهرة فلكية استثنائية بموقع سيدي مشرڨ – سجنان بولاية بنزرت لمتابعة هذه الظاهرة.


وسيبدأ الكسوف في تونس على الساعة 18:40، عندما تكون الشمس على ارتفاع يقارب 6 درجات فوق الأفق، فيما سيبلغ ذروته على الساعة 19:11، بالتزامن تقريباً مع غروب الشمس، حيث سيحجب القمر حوالي 60 بالمائة من سطحها الظاهر.


أما نهاية الظاهرة فستحدث بعد غروب الشمس، لذلك يُصنَّف هذا الحدث في تونس ضمن ما يُعرف بـ"الكسوف تحت الأفق"، إذ تكون الشمس قد غابت قبل انتهاء جميع مراحل الكسوف.

واختارت مدينة العلوم بتونس موقع سيدي مشرڨ – سجنان لرصد أكبر نسبة ممكنة من الكسوف في أفضل الظروف، بفضل انفتاح أفقه الغربي بالكامل على البحر الأبيض المتوسط، ما يجعله من أفضل المواقع في تونس لمتابعة هذا الحدث الفلكي.

ويتضمن برنامج التظاهرة متابعة الكسوف الجزئي للشمس من 18:30 إلى 19:20، باستعمال تلسكوبات مجهزة بمرشحات شمسية خاصة، مع متابعة مباشرة لمراحل الظاهرة، بداية من انطلاق الكسوف على الساعة 18:40، ثم ذروته على الساعة 19:11، وصولاً إلى غروب الشمس وهي في حالة كسوف حوالي الساعة 19:19.

كما يشمل البرنامج محاضرة علمية بعنوان "الكسوف الجزئي للشمس يوم 12 أوت 2026" من 19:30 إلى 20:00، تتناول آلية حدوث الكسوفات الشمسية، وظروف رصد هذا الكسوف في تونس، وأبرز الظواهر الفلكية المنتظرة خلال السنوات القادمة.

وسيتمكن المشاركون أيضاً من حضور عرض في السياحة النجمية ورصد السماء الليلية من 20:00 إلى 21:00، لمشاهدة كوكب الزهرة وعدد من أجرام السماء العميقة، والتعرف على أبرز الكوكبات والنجوم الظاهرة في سماء الصيف.

وشددت مدينة العلوم بتونس على أن النظر مباشرة إلى الشمس دون وسائل حماية مناسبة قد يسبب أضراراً خطيرة ودائمة للعين، داعية إلى استعمال نظارات معتمدة لرصد الكسوفات الشمسية أو أجهزة رصد مزودة بمرشحات شمسية مخصصة لهذا الغرض.

كما دعت العموم والعائلات والمهتمين بعلم الفلك والتلاميذ والطلبة إلى المشاركة في هذه التظاهرة العلمية، لمتابعة أحد أجمل المشاهد السماوية التي يمكن رصدها من تونس.
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